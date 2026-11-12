В Прикамье ищут инвесторов для трех объектов культурного наследия
В Пермском крае планируют восстановить с привлечением инвестора три объекта культурного наследия. Об этом сообщает краевая инспекция по охране ОКН. Начальная цена объектов составляет 1 руб.
В поселке Ильинском вновь ищут покупателя для объекта культурного наследия регионального значения «Дом Н. А. Рогова» по адресу: ул. 50 лет Октября, 88. Здание имеет площадь 560 кв. м, построено в 1864 году. Дом связан с Николаем Роговым, историком, этнографом и краеведом, автором более 50 научных работ о Пермском крае и составителем первого коми-пермяцко-русского словаря. Прием заявок осуществляется до 9 декабря 2026 года. Объект уже выставлялся на торги в октябре, однако аукцион не состоялся.
В Добрянке планируется привлечь инвесторов для восстановления объектов культурного наследия регионального значения. «Дом управляющего железоделательным заводом» располагается по адресу: ул. Ленина, 3, имеет площадь 365,6 кв. м. Дом был построен в 1870–1880-х годах для проживания служащего завода. В советское время в здании размещались административные учреждения. «Дом главного механика железоделательного завода» расположен по адресу: ул. Ленина, 10. Площадь здания составляет 425,3 кв. м. Дом строился для Павла Бушуева, который в то время занимал должность главного механика Добрянского железоделательного завода. Заявки на торги по обоим объектам принимаются до 6 декабря 2026 года.