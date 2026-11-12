В Прикамье ищут инвесторов для трех объектов культурного наследия

В Добрянке планируется привлечь инвесторов для восстановления объектов культурного наследия регионального значения. «Дом управляющего железоделательным заводом» располагается по адресу: ул. Ленина, 3, имеет площадь 365,6 кв. м. Дом был построен в 1870–1880-х годах для проживания служащего завода. В советское время в здании размещались административные учреждения. «Дом главного механика железоделательного завода» расположен по адресу: ул. Ленина, 10. Площадь здания составляет 425,3 кв. м. Дом строился для Павла Бушуева, который в то время занимал должность главного механика Добрянского железоделательного завода. Заявки на торги по обоим объектам принимаются до 6 декабря 2026 года.