Прокуратура пришла с проверкой в самарское МП «Благоустройство»
Ранее муниципальное предприятие неоднократно оказывалось в центре внимания надзорных органов
Депутат Самарской городской думы Дмитрий Асеев сообщил, что муниципальное предприятие «Благоустройство» подходит к зимнему периоду с долгами. При этом, по словам парламентария, в отношении предприятия проводится прокурорская проверка.
«Учитывая, что город своевременно финансирует МП "Благоустройство", справедливый вопрос: где деньги? Откуда долги? Но дождемся итога прокурорской проверки», — написал депутат в своем ТГ-канале.
Ранее самарское МП «Благоустройство» неоднократно подвергалось санкциям надзорных ведомств за разные нарушения, а его бывший руководитель Евгений Садовников был привлечен к уголовной ответственности за растрату организованной группой, а также в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Речь идет о сумме свыше одного млн руб.
В октябре 2024 года Октябрьский районный суд Самары приговорил Евгения Садовникова к одному году и десяти месяцам колонии общего режима. Экс-чиновник пытался обжаловать приговор.