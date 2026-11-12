Прокуратура пришла с проверкой в самарское МП «Благоустройство»

Ранее самарское МП «Благоустройство» неоднократно подвергалось санкциям надзорных ведомств за разные нарушения, а его бывший руководитель Евгений Садовников был привлечен к уголовной ответственности за растрату организованной группой, а также в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Речь идет о сумме свыше одного млн руб.