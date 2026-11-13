От японских хенд-роллов до бамбины с малиной

Ужин называется Yuki o matsu — «Ожидание снега» — в честь времени, когда осень отступает, а зима уже на пороге. Продукты этого периода легли в основу сета, в котором соединился опыт обоих шефов: подачи выстроены как диалог с гостем, где каждая продолжает предыдущую, а в центре остается продукт на пике своего вкуса, качества и сезонности. Шефы собирают подачи на глазах у гостей, а разговор о блюдах и технике приготовления становится частью ужина.