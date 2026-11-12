Бывшего сотрудника транспортной полиции Сочи осудили за взятку

Адлерский районный суд Сочи приговорил бывшего начальника отделения по обеспечению общественного порядка в аэропорту Альберта Доронина к восьми годам колонии строгого режима по делу о вымогательстве взятки. Ему также назначили штраф в размере 750 тыс. руб. и запретили в течение трех лет занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти. Кроме того, суд лишил его специального звания старшего лейтенанта полиции. Приговор в законную силу не вступил, передает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.