Бывшего сотрудника транспортной полиции Сочи осудили за взятку
Адлерский районный суд Сочи приговорил бывшего начальника отделения по обеспечению общественного порядка в аэропорту Альберта Доронина к восьми годам колонии строгого режима по делу о вымогательстве взятки. Ему также назначили штраф в размере 750 тыс. руб. и запретили в течение трех лет занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти. Кроме того, суд лишил его специального звания старшего лейтенанта полиции. Приговор в законную силу не вступил, передает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
По версии следствия, в октябре 2024 года господин Доронин вместе с коллегой выявил пассажира, который ввез из ОАЭ 30 новых смартфонов для последующей перепродажи. Полицейские потребовали у него 150 тыс. руб. за невмешательство в ввоз коммерческой партии без таможенного декларирования.
Как установил суд, сотрудники не только предложили схему обхода таможенного контроля, но и сами разработали ее: смартфоны предлагалось распределить между восемью пассажирами, чтобы груз не признали коммерческой партией. Полицейские также назначили дату рейса. Пассажир обратился в правоохранительные органы, после чего противоправную деятельность выявили сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.
Уголовное дело в отношении коллеги господина Доронина выделено в отдельное производство. Сам бывший полицейский вину не признал, утверждая, что полученные деньги были благодарностью за законную консультацию.