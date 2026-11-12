В Оренбурге задержали подростка, угрожавшего ножом студентке колледжа

Ранее «Коммерсантъ-Волга» сообщал о конфликте подростков из Оренбурга, который произошел в воскресенье, 8 ноября. Вночном клубе 17-летний парень ударил ножом сверстника, из-за чего тот позже скончался в больнице. Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании уголовного дела.