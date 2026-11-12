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Выпуск газеты №209«Ъ» Газета
Волга

В Оренбурге задержали подростка, угрожавшего ножом студентке колледжа

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде
В Оренбурге полицейские задержали несовершеннолетнего, который угрожал убийством студентке колледжа. Дознаватель отдела полиции №6 МУ МВД России «Оренбургское» возбудил в отношении него уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).

Юрий Самодуров / Коммерсантъ

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Ранее между подростками произошел конфликт на почве личной неприязни. В итоге фигурант уголовного дела достал нож и начал угрожать несовершеннолетней потерпевшей расправой. Девушка восприняла угрозы всерьез и обратилась в полицию.
В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее «Коммерсантъ-Волга» сообщал о конфликте подростков из Оренбурга, который произошел в воскресенье, 8 ноября. Вночном клубе 17-летний парень ударил ножом сверстника, из-за чего тот позже скончался в больнице. Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании уголовного дела.
Яна Вежлева