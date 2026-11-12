НДФЛ обеспечил 90% прироста налоговых поступлений в бюджет Саратовской области
Сборы по этому виду налогов выросли на 6,9 миллиарда рублей
За январь—октябрь 2026 года в консолидированный бюджет Саратовской области поступило 132,1 млрд руб. налогов и сборов. Год к году показатель вырос на 7,7 млрд руб. или 6,2%, сообщила пресс-служба УФНС Саратовской области.
Сборы НДФЛ прибавили год к году 6,9 млрд руб. (+12,6%), составив 61,5 млрд руб. или 46,6% всех поступлений. Из данных ведомства следует, что остальные налоги в совокупности выросли менее чем на 1 млрд руб. Налоговая вернула физлицам по социальным, имущественным и профессиональным вычетам 4,6 млрд руб. (около 7,5% от поступившего НДФЛ).
Второй по объему источник доходов — налог на прибыль организаций. Его сборы составили 27 млрд руб. (20,4%). По упрощенной системе налогообложения (УСН) собрано 11,4 млрд руб. (8,6%), по акцизам — 11,3 млрд руб. (8,5%).
В областной бюджет за десять месяцев поступило 105,1 млрд руб. — на 5,5 млрд руб. или 5,6% больше, чем годом ранее. Доходная часть более чем на две трети сформирована двумя налогами: НДФЛ (42,9 млрд руб., 40,8%) и налогом на прибыль (27 млрд руб., 25,7%). Далее следуют УСН (11,4 млрд руб., 10,8%), акцизы (10,1 млрд руб., 9,6%) и налог на имущество организаций (10 млрд руб., 9,5%).
Бюджеты муниципальных образований получили 27 млрд руб. (+2,2 млрд руб. или 8,7% год к году). НДФЛ принес местным бюджетам 18,6 млрд руб. или 68,9% всех доходов. Транспортный налог дал муниципалитетам 2,1 млрд руб. (7,8%), налог на имущество физлиц — 1,3 млрд руб. (4,8%), единый сельхозналог и госпошлина — по 1,2 млрд руб. (по 4,4%).