НДФЛ обеспечил 90% прироста налоговых поступлений в бюджет Саратовской области

Сборы НДФЛ прибавили год к году 6,9 млрд руб. (+12,6%), составив 61,5 млрд руб. или 46,6% всех поступлений. Из данных ведомства следует, что остальные налоги в совокупности выросли менее чем на 1 млрд руб. Налоговая вернула физлицам по социальным, имущественным и профессиональным вычетам 4,6 млрд руб. (около 7,5% от поступившего НДФЛ).