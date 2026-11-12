На Севморпути протестировали низкоорбитальную спутниковую связь

Во время испытаний капитан «Урала» подключился к видеоконференции с ситуационным центром «Атомфлота» в Мурманске и доложил о выполнении рейсового задания и ледовой обстановке. Кроме того, медперсонал центра имени Пирогова с борта ледокола связался со специалистами центра имени Бурназяна в Москве и передал данные обследования одного из членов экипажа.