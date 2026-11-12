На Севморпути протестировали низкоорбитальную спутниковую связь
На атомном ледоколе «Урал», работающем на Северном морском пути, протестировали спутниковую связь нового поколения на базе отечественных низкоорбитальных технологий. Впервые в России связь с судном обеспечили с использованием собственной космической и наземной инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе компании, пишет ТАСС.
Испытания провели совместно с «Главсевморпутем», «Атомфлотом» и ФМБА России. При этом спутниковая связь на атомных ледоколах используется уже давно: технология VSAT работает на флоте с 2014 года, а на самом «Урале» ранее установили соответствующее оборудование.
Особенность нынешнего эксперимента заключается в применении отечественной низкоорбитальной системы. Разработчики рассчитывают, что после развертывания спутниковой группировки она обеспечит устойчивый доступ в интернет на Севморпути, в том числе в районах вплоть до Северного полюса, где возможности прежних российских решений были ограничены.
Во время испытаний капитан «Урала» подключился к видеоконференции с ситуационным центром «Атомфлота» в Мурманске и доложил о выполнении рейсового задания и ледовой обстановке. Кроме того, медперсонал центра имени Пирогова с борта ледокола связался со специалистами центра имени Бурназяна в Москве и передал данные обследования одного из членов экипажа.
В 2026 году на орбиту вывели первые две партии спутников группировки «Рассвет».