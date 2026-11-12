За год число малых и средних IT-компаний на Кубани выросло на 25%

Количество малых и средних ИТ-компаний в Краснодарском крае за год выросло на 1,6 тыс. и превысило 8 тыс. организаций. Около 80% из них работают в статусе индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.