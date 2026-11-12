За год число малых и средних IT-компаний на Кубани выросло на 25%
Количество малых и средних ИТ-компаний в Краснодарском крае за год выросло на 1,6 тыс. и превысило 8 тыс. организаций. Около 80% из них работают в статусе индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
По словам главы края, развитию отрасли способствует система государственной поддержки. В частности, с 2025 года аккредитованные ИТ-компании могут получить субсидию, компенсирующую половину затрат на уплату НДФЛ за привлеченных сотрудников. В 2026 году объем такой поддержки превысил 4,7 млн руб.
Около 6,6 тыс. кубанских ИТ-компаний занимаются разработкой программного обеспечения. На это направление приходится более 27% добавленной стоимости креативной экономики региона — свыше 42 млрд руб. Еще около 1,5 тыс. организаций работают в сфере обработки данных, поддержки интернет-порталов, консультационных и информационных услуг.
ИТ-компании также могут пользоваться общими мерами поддержки малого и среднего бизнеса, включая налоговые льготы, субсидии, льготное кредитование и инвестиционный налоговый вычет. Для организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения, в регионе действуют пониженные ставки: 1% вместо 6% с доходов и 5% вместо 15% с разницы между доходами и расходами.
Этой налоговой льготой воспользовались почти 1,8 тыс. ИТ-компаний края. По данным губернатора, благодаря ей они сохранили в своих бюджетах 1,5 млрд руб.