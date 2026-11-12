В Уфе возбудили уголовное дело из-за ДТП с автобусом с 15 пассажирами

В Уфе возбуждено уголовное дело из-за аварии с пассажирским автобусом на проспекте Октября. Расследование по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ), инициировал отдел по Орджоникидзевскому району управления СКР по Башкирии.