Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №209

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №209«Ъ» Газета
Башкортостан

В Уфе возбудили уголовное дело из-за ДТП с автобусом с 15 пассажирами

В Уфе возбуждено уголовное дело из-за аварии с пассажирским автобусом на проспекте Октября. Расследование по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ), инициировал отдел по Орджоникидзевскому району управления СКР по Башкирии.
Как сообщал «Ъ-Уфа», утром возле остановки «Городской дворец культуры» в ДТП попала маршрутка. Несколько пассажиров получили травмы, им понадобилась госпитализация. По данным телеканал UTV, в автобусе, следовавшего по маршруту 228, находилось 15 пассажиров.
Идэль Гумеров