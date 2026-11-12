В Ульяновской области выросла погрузка на железной дороге
Объем отгрузки грузов на железнодорожных станциях Ульяновской области за период с января по октябрь 2026 года достиг 2,8 млн т. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.
Данный показатель превысил аналогичный результат прошлого года на 13%. Основную долю в структуре перевозок составило промышленное сырье, объем которого увеличился на 3% и составил 1,4 млн т. Значительный рост зафиксирован по зерну: отгрузка достигла 692 тыс. т, что на 37,2% больше, чем годом ранее.
Положительная динамика также наблюдалась в сегментах нефти и нефтепродуктов (348 тыс. т, рост в 1,4 раза), строительных грузов (122 тыс. т, +26%) и черных металлов (33,5 тыс. т, рост в 1,7 раза).
Среди других категорий отмечено увеличение отгрузок продовольственных товаров на 21,2% (до 30,1 тыс. т) и метизов на 36% (до 22,9 тыс. т).
В октябре 2026 года общий объем погрузки на станциях региона составил 294,5 тыс. т, что на 8,6% меньше, чем в том же месяце предыдущего года.