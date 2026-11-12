В Ульяновской области выросла погрузка на железной дороге

Данный показатель превысил аналогичный результат прошлого года на 13%. Основную долю в структуре перевозок составило промышленное сырье, объем которого увеличился на 3% и составил 1,4 млн т. Значительный рост зафиксирован по зерну: отгрузка достигла 692 тыс. т, что на 37,2% больше, чем годом ранее.