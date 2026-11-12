ММК попал в число лучших работодателей России по версии Forbes
Магнитогорский металлургический комбинат вошел в «золотую» группу рейтинга лучших работодателей России 2026 года, опубликованного российским Forbes. За корпоративное управление комбинат получил высшую оценку — «платину».
Forbes оценивал работодателей по трем блокам ESG-повестки: «Сотрудники и общество» и «Экология» дают по 40% итоговой оценки, «Корпоративное управление» — 20%. В рейтинг 2026 года вошли 222 компании.
«Для нас это прежде всего оценка работы всего коллектива комбината. В сложных для отрасли условиях мы сохраняем социальные обязательства перед сотрудниками и продолжаем экологическую программу. От этого зависят и устойчивость компании, и качество жизни в Магнитогорске», — отметил генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев.
Кроме того, в «серебряную» группу рейтинга попало ООО «Биннофарм групп», в структуру которого входит курганский завод «Синтез». За корпоративное управление компания получила «платину».