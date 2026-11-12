ММК попал в число лучших работодателей России по версии Forbes

«Для нас это прежде всего оценка работы всего коллектива комбината. В сложных для отрасли условиях мы сохраняем социальные обязательства перед сотрудниками и продолжаем экологическую программу. От этого зависят и устойчивость компании, и качество жизни в Магнитогорске», — отметил генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев.