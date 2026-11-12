В КЧР продают право требования к бывшему владельцу агрохолдинга на 2 млрд рублей

Конкурсный управляющий непубличного акционерного общества «Меркурий АПК «Прохладненский» Венера Османова объявила о проведении электронных торгов по продаже права требования к контролирующему лицу должника. На торги выставлена дебиторская задолженность Заура Лаказова в размере 1,89 млрд рублей, возникшая в порядке привлечения его к субсидиарной ответственности. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).