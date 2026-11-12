В КЧР продают право требования к бывшему владельцу агрохолдинга на 2 млрд рублей
Конкурсный управляющий непубличного акционерного общества «Меркурий АПК «Прохладненский» Венера Османова объявила о проведении электронных торгов по продаже права требования к контролирующему лицу должника. На торги выставлена дебиторская задолженность Заура Лаказова в размере 1,89 млрд рублей, возникшая в порядке привлечения его к субсидиарной ответственности. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).
Решением Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики от 31 декабря 2019 года по делу НАО «Меркурий АПК «Прохладненский» признано несостоятельным, в отношении него открыто конкурсное производство. Размер задолженности подтвержден определением суда от 27 февраля 2025 года по делу.
Торги в форме публичного предложения пройдут на электронной торговой площадке ООО «Ру-Трейд». Прием заявок открыт с 16 ноября 2026 года по 10 февраля 2027 года.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», НАО «Меркурий АПК «Прохладненский» зарегистрировано в 2013 году в Черкесске. Основной вид деятельности — смешанное сельское хозяйство. Уставный капитал компании составляет 500 млн рублей. Убыток компании за 2025 год составил 22,62 млн рублей.
Шаг аукциона: 10%. Начальная стоимость последовательно снижается на 10% каждые 5 рабочих дней. Всего предусмотрено 11 периодов снижения.
Минимальная цена (цена отсечения): на последнем, 11-м интервале (с 3 по 10 февраля 2027 года) цена предложения составит 100 тысяч рублей.
Размер задатка для участия в торгах составляет 10% от цены, действующей в период подачи заявки. Средства должны поступать на специальный счет должника в Филиале «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк».
Победителем признается участник, предложивший максимальную цену. Если в одном ценовом периоде поступит несколько равных предложений, победителем станет тот, кто подал заявку первым. С даты определения победителя прием заявок прекращается.
Конкурсный управляющий Османова Венера Тельмановна, член Союз АУ НЦРБ, обязана направить победителю предложение заключить договор купли-продажи в течение пяти дней с момента подписания протокола. Победитель, в свою очередь, должен оплатить полную стоимость имущества (за вычетом задатка) в течение 30 дней со дня подписания договора. В случае отказа победителя от сделки задаток удерживается, а право покупки переходит к участнику, предложившему следующую по величине цену.