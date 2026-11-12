Трое депутатов парламента Горного Алтая сдали мандаты
Сразу трое депутатов Госсобрания — эл курултая Республики Алтай досрочно сложили свои полномочия. Кадровые решения были приняты на сессии регионального парламента 12 ноября.
Мандаты сдали Ихтиер Мардиев, избранный в одномандатном округе №20, Рустам Байдалаков (округ №17) и Александр Крючкин (партсписок «Единой России»). Все они были избраны депутатами в 2024 году на пятилетний срок.
Господин Байдалаков покинул Госсобрание в связи с тем, что был избран главой Онгудайского района республики. Господин Крючкин перешел на работу в Общественную палату региона. Причиной отставки господина Мардиева стали, по словам вице-спикера Германа Чепкина, «семейные обстоятельства».
Кроме того, парламент принял отставку по собственному желанию уполномоченного по правам человека в Республике Алтай Семена Шефера. Выступая на сессии, он не исключил, что будет баллотироваться в депутаты Госсобрания, чтобы получить один из вакантных мандатов. Господин Шефер уже работал депутатом в 2002—2006 годах, когда возглавлял парламентский комитет по правовой политике и местному самоуправлению.