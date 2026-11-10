Омбудсмен в Республике Алтай уходит в отставку
Уполномоченный по правам человека в Республике Алтай (РА) Семен Шефер решил досрочно покинуть свой пост. Его просьбу об отставке рассмотрел профильный комитет Госсобрания — эл курултая региона.
«Члены комитета рассмотрели вопрос о досрочном прекращении полномочий уполномоченного по правам человека в РА на основании личного заявления. Принято решение рекомендовать Госсобранию о досрочном прекращении его полномочий после консультации с уполномоченным по правам человека РФ»,— говорится в сообщении республиканского парламента.
Господин Шефер впервые был избран омбудсменом в 2007 году. После этого переизбирался еще несколько раз на пятилетний срок. В последний раз — в марте 2022 года. В 2026 году уполномоченному исполнился 61 год.