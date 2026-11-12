Жительница Чапаевска признана виновной в ненадлежащем воспитании пятерых детей и неуплате алиментов
В Чапаевске суд признал виновной 37-летнюю местную жительницу по ч. 1 ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно). Об этом сообщает СУ СКР по Самарской области.
Как установил суд, с октября 2025 года по август 2026 года фигурантка оставляла своих пятерых малолетних детей без присмотра и надлежащего ухода, подвергая их здоровье и жизнь опасности. Также систематически она допускала отсутствие продуктов питания, что влекло за собой недоступность полноценных ежедневных приемов пищи и вынуждало несовершеннолетних заниматься самостоятельными поисками пропитания вне дома.
Осужденная не выплачивала алименты на содержание еще одной своей несовершеннолетней дочери, проживающей с отцом. Общая сумма задолженности составила более 1,665 млн руб.
В августе 2026 года пятеро малолетних детей изъяты у матери и помещены в социальные учреждения. Осужденной назначено наказание в виде 1 года принудительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства.