Жительница Чапаевска признана виновной в ненадлежащем воспитании пятерых детей и неуплате алиментов

Как установил суд, с октября 2025 года по август 2026 года фигурантка оставляла своих пятерых малолетних детей без присмотра и надлежащего ухода, подвергая их здоровье и жизнь опасности. Также систематически она допускала отсутствие продуктов питания, что влекло за собой недоступность полноценных ежедневных приемов пищи и вынуждало несовершеннолетних заниматься самостоятельными поисками пропитания вне дома.