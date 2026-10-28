Ozon оценил в 30 млрд рублей убытки от атак БПЛА на склады
Чистая прибыль Ozon составила 3,7 млрд рублей в третьем квартале
Маркетплейс Ozon опубликовал финансовые результаты за третий квартал 2026 года. Чистая прибыль компании выросла на 25% — до 3,7 млрд руб. Выручка увеличилась в 1,6 раза — до 421,2 млрд руб. При этом Ozon понес убытки в размере 30,1 млрд руб. из-за атак БПЛА на 11 логистических центров.
«Они (убытки.—"Ъ") включают ущерб по товарам для продажи, убытки, связанные с выбытием и обесценением оборудования, а также прочие убытки и расходы. Часть собственных рисков компании была застрахована. Ozon продолжает обсуждение возможных компенсаций со страховыми компаниями»,— указано в отчетности.
Скорректированная EBITDA маркетплейса за третий квартал составила 93 млрд руб. Из-за роста клиентской базы и частотности покупок Ozon доставил клиентам 1,2 млрд заказов — на 76% больше аналогичного показателя годом ранее. Оборот (GMV) Ozon с учетом услуг за отчетный период увеличился на 42% — до 1,6 трлн руб.
Выручка финтех-направления Ozon в третьем квартале выросла на 57% — до 85,2 млрд руб. за счет развития кредитного и транзакционного бизнесов. Прибыль до налогообложения в том же сегменте достигла 27,1 млрд руб. (+57%).
Атаки БПЛА на логистические центры Ozon в России начались летом 2026 года. Под удар также попали склады Wildberries. Продавцам маркетплейсов постепенно выплачивают компенсации за поврежденный или уничтоженный товар.