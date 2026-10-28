Ozon оценил в 30 млрд рублей убытки от атак БПЛА на склады

«Они (убытки.—"Ъ") включают ущерб по товарам для продажи, убытки, связанные с выбытием и обесценением оборудования, а также прочие убытки и расходы. Часть собственных рисков компании была застрахована. Ozon продолжает обсуждение возможных компенсаций со страховыми компаниями»,— указано в отчетности.