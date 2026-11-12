ГПБ выставил на торги технику краснодарского подрядчика за 436 млн рублей
Конкурсный управляющий Виталий Чулков объявил о начале реализации имущества признанного несостоятельным ООО «МонтажТехСтрой». Начальная цена продажи установлена в размере 436,88 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).
На торги выставлен единый лот, включающий 129 единиц транспортных средств.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «МонтажТехСтрой» зарегистрировано в 2010 году в Краснодаре. Основной вид деятельности — производство прочих строительно-монтажных работ. Уставный капитал компании составляет 6,38 млн руб. Учредитель — Полина Шматко. Выручка компании за 2025 год составила 98,10 млн руб., убыток — 152,84 млн руб.
Начальная цена (436,88 млн руб.) последовательно снижается каждые 7 календарных дней на 5% от цены повторных торгов. Минимальная цена предложения (цена, ниже которой лот не может быть продан) составляет 70% от начальной цены. Для участия в торгах претенденты обязаны внести 10% от начальной продажной цены лота в соответствующий период.
Банк ГПБ (АО) вправе оставить предмет залога за собой на любом этапе снижения цены при отсутствии заявок от других участников, перечислив необходимые денежные средства на специальный банковский счет.
Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 20 марта 2025 года в отношении компании, занимавшейся производством прочих строительно-монтажных работ, открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим утвержден Виталий Чулков, член Ассоциации арбитражных управляющих «СИРИУС».
В реестр требований к строительной компании, выполнявшей работы для структур «Транснефти», входят требования АО «Газпромбанк», ТКБ Банк (ПАО) и Федеральной налоговой службы. Инициатором банкротства в январе 2023 года выступило ООО «Лидер».
Несмотря на возражения представителей АО «Транснефть — Верхняя Дальний Восток», АО «Транснефть — Дружба», АО «Транснефть — Западная Сибирь» и АО «Черномортранснефть», которые настаивали на приостановке дела до разрешения спора по собранию кредиторов, арбитраж принял решение об открытии конкурсного производства.