ГПБ выставил на торги технику краснодарского подрядчика за 436 млн рублей

Начальная цена (436,88 млн руб.) последовательно снижается каждые 7 календарных дней на 5% от цены повторных торгов. Минимальная цена предложения (цена, ниже которой лот не может быть продан) составляет 70% от начальной цены. Для участия в торгах претенденты обязаны внести 10% от начальной продажной цены лота в соответствующий период.