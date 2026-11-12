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Выпуск газеты №209«Ъ» Газета
Ярославль

Ярославль не вошел в финал конкурса «Молодежная столица России»

Ярославль не вошел в пятерку финалистов конкурса «Молодежная столица России — 2027». В финал прошли Великий Новгород, Иваново, Мурманск, Нальчик и Якутск, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Росмолодежи Григория Гурова.

Александр Чиженок / Коммерсантъ

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Всего во второй этап конкурса прошли десять городов. Помимо финалистов, в их числе были Архангельск, Краснодар, Сыктывкар, Уфа и Ярославль. Экспертное жюри оценивало заявки и определило пятерку претендентов на звание, которое присуждается в рамках премии «Время молодых».
«Экспертам из разных сфер было действительно сложно выбрать именно эту пятерку. Все претенденты представили сильные заявки», — написал господин Гуров в своем канале в мессенджере MAX.
Теперь победителя определят по итогам народного голосования на портале «Госуслуги». Оно пройдет с 1 по 18 декабря. Имя города-победителя объявят 19 декабря на церемонии вручения премии «Время молодых».
Молодежная столица получает статус на один год. В городе-победителе проводят федеральные мероприятия Росмолодежи, а также реализуют молодежные проекты и программы. В 2026 году этот статус получил Смоленск.
Виктория Самко