Ярославль не вошел в финал конкурса «Молодежная столица России»

Всего во второй этап конкурса прошли десять городов. Помимо финалистов, в их числе были Архангельск, Краснодар, Сыктывкар, Уфа и Ярославль. Экспертное жюри оценивало заявки и определило пятерку претендентов на звание, которое присуждается в рамках премии «Время молодых».