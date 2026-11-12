Ушел из жизни ветеран ВОВ, почетный гражданин Перми

Георгий Бажин родился 5 марта 1924 года. В сентябре 1942 года был призван на военную службу и направлен в Тюменское пехотное училище. После окончания обучения в марте 1943 года отправился на фронт в звании сержанта. Георгий Бажин участвовал в боевых действиях на Воронежском и Втором Украинском фронтах, в освобождении Харькова, Полтавы и Кременчуга, а также в форсировании Днепра. Во время войны получил тяжелые ранения. В марте 1944 года был уволен из армии по инвалидности. После войны работал военным руководителем в Мордовии, затем трудился токарем на фабрике в Набережных Челнах. В Пермь переехал вместе с семьей в 1955 году.