Саратовская область направит 150 млн рублей на благоустройство территорий больниц

Региональная программа действует с 2025 года. За два этапа благоустроены территории 57 медучреждений, общий объем вложений составил более 300 млн руб. Работы включают асфальтирование дорожек, установку освещения и малых архитектурных форм, озеленение. По словам господина Бусаргина, в ряде учреждений территории не ремонтировались с момента их ввода в эксплуатацию.