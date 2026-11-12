Саратовская область направит 150 млн рублей на благоустройство территорий больниц
Региональная программа действует с 2025 года.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в ходе прямой линии 10 ноября сообщил о продлении региональной программы по ремонту территорий медицинских учреждений. В 2027 году планируется привести в порядок более 20 больниц и поликлиник, финансирование превысит 150 млн руб.
Региональная программа действует с 2025 года. За два этапа благоустроены территории 57 медучреждений, общий объем вложений составил более 300 млн руб. Работы включают асфальтирование дорожек, установку освещения и малых архитектурных форм, озеленение. По словам господина Бусаргина, в ряде учреждений территории не ремонтировались с момента их ввода в эксплуатацию.
Программа позиционируется как дополнение к федеральному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения», входящему в нацпроект «Продолжительная и активная жизнь». В его рамках в регионе в 2026 году ведется капремонт 12 объектов здравоохранения, закуплено свыше 6 тыс. единиц медоборудования за пять лет.
«Принято решение продолжить реализацию программы. Мы прогнозируем порядка 25 учреждений»,— заявил губернатор. В 2026 году перечень объектов второго этапа был расширен с 22 до 30 из-за высокой востребованности среди пациентов и медперсонала.