Арт-центр «ГАЗ» в Новом Уренгое откроется 6 декабря

Кроме того, в арт-центре расположатся мультимедийные залы, экспозиция первого на Ямале Музея газа, художественное отделение Детской школы искусств имени С. В. Рахманинова, детский центр, а также гостиница и ресторан. На прилегающей площади установили памятник «Газ Уренгоя — Родине!», который посвящен первопроходцам, благодаря труду которых вырос современный Новый Уренгой. В гигантской раскрытой руке с чашей будет гореть неугасаемый огонь.