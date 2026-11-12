Арт-центр «ГАЗ» в Новом Уренгое откроется 6 декабря
В Новом Уренгое госстройнадзор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) начал финальную проверку арт-центра «ГАЗ», сообщили в правительстве региона. Его планируется открыть 6 декабря — событие станет стартом нового тематического Года культуры в округе с дебютом Ямальского молодежного симфонического оркестра.
В культурном центре площадью 39 тыс. кв. м будут работать концертная, выставочная и образовательная зоны. Внутри расположен концертный зал на 1050 зрителей, ключевой особенностью которого является сцена-трансформер, размер и конфигурацию которой можно менять. Благодаря этому зал сможет работать в нескольких режимах: филармоническом, театральном и эстрадном.
Кроме того, в арт-центре расположатся мультимедийные залы, экспозиция первого на Ямале Музея газа, художественное отделение Детской школы искусств имени С. В. Рахманинова, детский центр, а также гостиница и ресторан. На прилегающей площади установили памятник «Газ Уренгоя — Родине!», который посвящен первопроходцам, благодаря труду которых вырос современный Новый Уренгой. В гигантской раскрытой руке с чашей будет гореть неугасаемый огонь.