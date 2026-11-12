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Выпуск газеты №209«Ъ» Газета
Волга

В Ульяновской области действует режим ЧС из-за переувлажнения почвы

В Ульяновской области 10 ноября введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера из-за сильного переувлажнения почвы. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Анна Акельева / Коммерсантъ

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Природное явление затронуло восемь муниципалитетов. Сообщается о гибели сельскохозяйственных посевов.
В зону чрезвычайной ситуации вошли Инзенский, Майнский, Сенгилеевский, Сурский, Ульяновский, Чердаклинский и Цильнинский районы Ульяновской области, а также Старомайнский муниципальный округ.
Андрей Сазонов