В Ульяновской области действует режим ЧС из-за переувлажнения почвы
В Ульяновской области 10 ноября введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера из-за сильного переувлажнения почвы. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.
Природное явление затронуло восемь муниципалитетов. Сообщается о гибели сельскохозяйственных посевов.
В зону чрезвычайной ситуации вошли Инзенский, Майнский, Сенгилеевский, Сурский, Ульяновский, Чердаклинский и Цильнинский районы Ульяновской области, а также Старомайнский муниципальный округ.