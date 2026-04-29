«Службы по персоналу превращаются в менеджеров-убийц»

В Воронеже на форуме «HR-платформа 2026» 29 апреля представители облправительства и специалисты по управлению персоналом обсудили нехватку кадров на предприятиях и связанные с ней демографические проблемы. Чиновники сообщили, что число уходящих на пенсию работников сильно превышает количество соискателей. Эксперты по HR пожаловались, что компании вынуждают службы по персоналу массово сокращать сотрудников под предлогом оптимизации. За обсуждением наблюдал корреспондент «Ъ-Черноземье» Егор Якимов.

Участники форума подчеркнули, что ситуация на рынке труда в 2026 году «характеризуется высокой турбулентностью»

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Участники форума подчеркнули, что ситуация на рынке труда в 2026 году «характеризуется высокой турбулентностью»

На пленарной сессии межрегионального форума по управлению персоналом «HR-платформа 2026» в отеле Marriott в Воронеже главной темой стал дефицит кадров. Заместитель губернатора Воронежской области Игорь Лотков сообщил, что ситуация на рынке труда в 2026 году «характеризуется высокой турбулентностью». Одна из ее причин — разрыв между числом сотрудников предпенсионного возраста и выходящих на работу молодых специалистов. «В ближайшие годы этот разрыв будет увеличиваться. Поэтому на рынке правила игры диктует работник, который требует от работодателей все лучших условий труда. При этом экономика предприятий зачастую не позволяет выполнять эти условия»,— пояснил господин Лотков.

Замгубернатора Воронежской области Игорь Лотков

Еще одним вызовом, по словам чиновника, для рынка труда в Воронежской области и страны в целом является автоматизация предприятий. Как объяснил замгубернатора, появление роботов на производствах требует повышенных компетенций у работников. «Должна быть система непрерывного образования работников, но наблюдаем ее только у отдельных передовых компаний»,— констатировал Игорь Лотков. Он также добавил, что предприятиям, испытывающим кадровый голод, «сегодня не до роботизации».

Министр труда и занятости населения Воронежской области Майя Мандрыкина

Министр труда и занятости населения Воронежской области Майя Мандрыкина сообщила, что в 2025 году в регионе был зафиксирован уровень занятости выше, чем в среднем по стране,— 62,3% (против 61,5% в РФ). При этом уровень безработицы в области оказался ниже общероссийского — 2% против 2,2%. В то же время министр признала, что в регионе потребность в работниках остается высокой, и предложила обратить внимание на кадровые резервы: граждан пенсионного возраста, людей с ограниченными возможностями и участников СВО.

«В случае работы с молодежью поздно говорить только о выпускниках. Нужна работа с нуля. Надо доносить до молодежи, что рынок труда — это работа в долгую и что уверенность в будущем не только в зарплате»,— добавила госпожа Мандрыкина.

Гендиректор консалтинговой компании «Практика бизнеса» Елена Шульгина

Гендиректор консалтинговой компании «Практика бизнеса» Елена Шульгина рассказала, что в сфере HR в последние годы заметно выросла безработица. «Многие службы персонала жалуются, что их превращают в таких менеджеров-убийц, так как в компаниях проводят оптимизацию численности и массовые увольнения. Руководители сетуют на то, что занимаются только подбором и увольнениями — ни на что больше времени нет. Еще жалуются, что профессия не отвечает запросам бизнеса»,— пояснила госпожа Шульгина.

Также угрозу для специалистов по кадрам, по ее словам, представляет автоматизация подбора и обучения персонала, в том числе с помощью ИИ: «Цифровизация не просто сокращает функции, но и вымывает из системы принятие кадровых решений». Сохранению профессии может помочь ее полная трансформация — обучение специалистов «стратегическому мышлению» и работе с данными, добавила Елена Шульгина.

Председатель Совета по профессиональным квалификациям Марина Данильченко

Председатель Совета по профессиональным квалификациям (СПК) Марина Данильченко напомнила участникам форума, что с 1 марта они «больше не могут называться словом HR», так как этого слова нет в русских словарях, и должны звать себя «специалистами по управлению персоналу» (из-за принятого закона о защите русского языка.— «Ъ-Черноземье»). Впрочем, госпожа Данильченко отметила, что это не главная проблема для рынка труда в целом и для специалистов по персоналу в частности. «Статистика за первый квартал 2026 года достаточно удручающая: закрывается очень много не только предприятий малого и среднего бизнеса, но и крупных сетевых компаний, ритейлеров, банковских отделений. Поэтому очень много людей выходит на рынок труда»,— пояснила председатель СПК.

В то же время, как заметила госпожа Данильченко, в России падает спрос на профессии, связанные с интеллектуальным трудом (экономистов, юристов, бухгалтеров): «Нужны другие навыки. Кто не вписался в эту историю, должен пойти их получить». При этом наиболее востребованы работники в промышленности и АПК, где дефицит кадров, по данным СПК, превышает 160 тыс. человек.

В частности, в Черноземье среди специальностей с повышенным спросом со стороны работодателей госпожа Данильченко назвала агрономов, технологов пищевого производства, ветеринаров и операторов дронов для АПК. «Как только регион определится с направлениями своего развития, все остальное подтянется. Главное — понимать, куда идти»,— резюмировала председатель СПК.