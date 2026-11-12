Волонтер из Самарской области заработал для телефонных мошенников 550 тыс. рублей

Суд установил, что в августе 2026 года фигурант уголовного дела под давлением неизвестных лиц, которые грозили привлечь его к уголовной ответственности за якобы допущенную им утечку персональных данных, согласился стать курьером в преступной схеме. По указанию куратора он приехал в квартиру к 87-летней жительнице Чапаевска.