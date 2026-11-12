Волонтер из Самарской области заработал для телефонных мошенников 550 тыс. рублей
Преступники склонили его к преступлению под угрозой уголовной ответственности
Суд в Чапаевске признал гражданина 2006 года рождения виновным в мошенничестве группой лиц по предварительному сговору в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, он выступил в роли курьера для преступников. Об этом сообщает прокуратура в четверг, 12 ноября.
Суд установил, что в августе 2026 года фигурант уголовного дела под давлением неизвестных лиц, которые грозили привлечь его к уголовной ответственности за якобы допущенную им утечку персональных данных, согласился стать курьером в преступной схеме. По указанию куратора он приехал в квартиру к 87-летней жительнице Чапаевска.
Перед этим пенсионерке позвонил соучастник преступления, представился сотрудником правоохранительных органов и под предлогом якобы проверки подлинности и предотвращения перевода денег на финансирование Украины убедил ее передать сбережения. Потерпевшая передала подсудимому 550 тыс. руб.
Полученные деньги злоумышленник передал неустановленному лицу в Самаре. При этом он оставил себе часть суммы в качестве небольшого вознаграждения.
При назначении наказания суд учел, что подсудимый впервые привлекается к уголовной ответственности, имеет постоянное место жительства, характеризуется только положительно, является волонтером и помогает родственникам-инвалидам. Смягчающими обстоятельствами стали активная помощь в раскрытии преступления и полная добровольная компенсация причиненного имущественного вреда в размере 550 тыс. руб.
В итоге суд оштрафовал обвиняемого на 150 тыс. руб. С учетом срока содержания под стражей основное наказание смягчено до 100 тыс. руб. в доход государства. Мера пресечения в виде домашнего ареста изменена на подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Кроме того, на основании п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ принадлежащий осужденному сотовый телефон марки POCO X6 Pro 5G конфискован и обращен в собственность государства. Приговор не вступил в законную силу.