На пост замначальника СвЖД в Прикамье назначен специалист из Екатеринбурга
Заместителем начальника Свердловской железной дороги (СвЖД) по территориальному управлению в Пермском крае назначен Вадим Степченко. Об этом сообщает пресс-служба компании. Господин Степченко был представлен коллективу 11 ноября. До этого он в течение трех лет возглавлял свердловский территориальный Центр фирменного транспортного обслуживания (филиал ОАО «РЖД»).
Вадим Степченко окончил Уральскую государственную академию путей сообщения. Трудовую деятельность начал в 1999 году составителем поездов станции Свердловск-Товарный. Затем трудился начальником грузового района этой станции, прошел путь до руководителя отдела организации коммерческой работы и условий перевозок службы коммерческой работы в сфере грузовых перевозок СвЖД. С 2007 года входил в состав руководства Свердловской дирекции по управлению терминально-складским комплексом, с 2016 года на протяжении почти семи лет возглавлял это подразделение.