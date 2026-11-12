На пост замначальника СвЖД в Прикамье назначен специалист из Екатеринбурга

Вадим Степченко окончил Уральскую государственную академию путей сообщения. Трудовую деятельность начал в 1999 году составителем поездов станции Свердловск-Товарный. Затем трудился начальником грузового района этой станции, прошел путь до руководителя отдела организации коммерческой работы и условий перевозок службы коммерческой работы в сфере грузовых перевозок СвЖД. С 2007 года входил в состав руководства Свердловской дирекции по управлению терминально-складским комплексом, с 2016 года на протяжении почти семи лет возглавлял это подразделение.