Госзакупки зерна в Краснодарском крае за девять месяцев выросли на 13%
Госучреждения и госкомпании Краснодарского края в январе—сентябре 2026 года в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ провели 375 тендеров на закупку зерна, зерновых и масличных на 787 млн руб., что в денежном выражении на 13% больше показателя аналогичного периода 2025 года (336 тендеров на 696 млн руб.). Об этом «РБК Краснодар» сообщили эксперты электронной торговой площадки РТС-Тендер по итогам анализа данных ЕИС.
Большая часть тендеров пришлась на сушеный горох: за девять месяцев текущего года его закупили на 585 млн руб. против 534 млн руб. за аналогичный период прошлого года. На втором месте — сушеная фасоль, объем ее закупок составил 80 млн руб., годом ранее — 84 млн руб.
По данным экспертов площадки, основными заказчиками в южных регионах выступают профильные предприятия пищевой промышленности, аграрный сектор экономики (животноводство), комбинаты и центры снабжения, а также предприятия сферы здравоохранения и туризма, организующие питание.
Как уточнил заместитель генерального директора АО «Восточная биржа» Станислав Дмитров, основной площадкой для заключения сделок по зерновым является Национальная товарная биржа. На спот-рынке НТБ в формате биржевых товарных аукционов проходят торги в рамках государственных закупочных товарных интервенций зерна.