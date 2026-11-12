Госзакупки зерна в Краснодарском крае за девять месяцев выросли на 13%

Госучреждения и госкомпании Краснодарского края в январе—сентябре 2026 года в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ провели 375 тендеров на закупку зерна, зерновых и масличных на 787 млн руб., что в денежном выражении на 13% больше показателя аналогичного периода 2025 года (336 тендеров на 696 млн руб.). Об этом «РБК Краснодар» сообщили эксперты электронной торговой площадки РТС-Тендер по итогам анализа данных ЕИС.