Оптовая стоимость товарных свиней увеличилась на 11% год к году
После длительного периода снижения стоимость товарных свиней в опте начала расти. На 45-й неделе 2026 года (2–8 ноября) она составила 160 руб. за 1 кг, следует из данных участников рынка. Это на 11% больше год к году и на 2% — к предыдущей неделе. Дорожают и все свиные отруба. По подсчетам участников рынка, полутуша в опте выросла в цене на 8% год к году, до 227 руб. за 1 кг, карбонад — на 5%, до 340 руб., шея — на 4%, до 390 руб. Окорок и лопатка подорожали на 3%, до 310 руб. и 305 руб. за 1 кг соответственно. Наиболее выраженный рост цен отмечается на грудинку — на 22% год к году, до 295 руб. за 1 кг (см. график).
В Минсельхозе РФ сообщили “Ъ”, что рост оптовых цен на товарную свинину в последние недели связан с рыночными факторами. При этом текущая стоимость остается на уровне прошлого года, добавляют там. По данным министерства, на 5 ноября цена на свинину в полутушах у производителей составила 210,7 руб. за 1 кг, что всего на 0,1% больше год к году. Наиболее реалистичным показателем ситуации на рынке свинины в оптовом звене являются не живые свиньи, а полутуши, говорит гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. На них цены могут колебаться даже из-за временной остановки одного из убойных цехов, добавляет он.
Несмотря на то что для свинины характерно снижение оптовых цен к концу года, в этом сезоне сложилась обратная ситуация. Эксперты связывают это в том числе с существенным ростом цен на мясо птицы.