Оптовая стоимость товарных свиней увеличилась на 11% год к году

После длительного периода снижения стоимость товарных свиней в опте начала расти. На 45-й неделе 2026 года (2–8 ноября) она составила 160 руб. за 1 кг, следует из данных участников рынка. Это на 11% больше год к году и на 2% — к предыдущей неделе. Дорожают и все свиные отруба. По подсчетам участников рынка, полутуша в опте выросла в цене на 8% год к году, до 227 руб. за 1 кг, карбонад — на 5%, до 340 руб., шея — на 4%, до 390 руб. Окорок и лопатка подорожали на 3%, до 310 руб. и 305 руб. за 1 кг соответственно. Наиболее выраженный рост цен отмечается на грудинку — на 22% год к году, до 295 руб. за 1 кг (см. график).