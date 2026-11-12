Бывший владелец прикамских птицефабрик повторно признан банкротом

В 2012 году Арбитражный суд Пермского края уже открывал конкурсное производство в отношении бизнесмена. В реестр кредиторов Дениса Поливцева тогда были включены восемь лиц, которым он задолжал в общей сложности более 422 млн руб. В июне 2015 года конкурсное производство в отношении бизнесмена было прекращено после завершения процедуры реализации его имущества.