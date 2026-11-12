Бывший владелец прикамских птицефабрик повторно признан банкротом
Арбитражный суд Республики Татарстан признал обоснованным заявление о признании банкротом Дениса Поливцева и ввел в его отношении реструктуризацию долгов, следует из данных «Федресурса». Следующее судебное заседание назначено на 4 января 2027 года.
Напомним, Денис Поливцев был владельцем птицефабрик «Сылвенская» и «Яйвинская». 11 июля 2011 года он был признан Мотовилихинским райсудом виновным в незаконном получении кредита, он получил 5,5 лет заключения условно с испытательным сроком в 3,5 года и штрафом в 100 тыс. руб.
В 2012 году Арбитражный суд Пермского края уже открывал конкурсное производство в отношении бизнесмена. В реестр кредиторов Дениса Поливцева тогда были включены восемь лиц, которым он задолжал в общей сложности более 422 млн руб. В июне 2015 года конкурсное производство в отношении бизнесмена было прекращено после завершения процедуры реализации его имущества.