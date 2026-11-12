Продажи протеиновых и злаковых батончиков за год снизились на 8,6%
Розничные продажи батончиков для здорового питания (злаковые, мюсли, шоколадные без сахара) с октября 2025 года по сентябрь 2026 года сократились в натуральном выражении на 8,6% к предыдущим 12 месяцам, до 5,73 тыс. тонн. Такие данные приводит аналитическая компания NTech. В денежном выражении продажи за 12 месяцев снизились на 4,8%, до 6,6 млрд руб. Натуральные продажи протеиновых продуктов (без учета молочной продукции) за этот же период выросли только на 2,4%, до 7,5 тыс. тонн, денежные — сократились на 3,7%, до 14,7 млрд руб.
В целом натуральные продажи сладостей без сахара с октября 2025 года по сентябрь 2026 года прибавили 5% год к году, до 18,4 тыс. тонн, денежные — 2%, до 27,5 млрд руб. В основном увеличивалась реализация шоколада без сахара и плодово-ягодных десертов.
Председатель Ассоциации компаний розничной торговли (объединяет крупных ритейлеров) Станислав Богданов считает, что интерес к ЗОЖ-продукции в целом увеличился в этом году на 20%. Но среди растущих направлений эксперт выделяет протеиновое мороженое. В сети «Пятерочка» заметили рост интереса к здоровым сладостям в целом на 15% в годовом выражении.
В сети «Лента» уже видят в отдельных категориях охлаждение. Пик тренда на сладости для здорового питания пришелся на 2025 год. Сейчас, по мнению компании, рынок уже перенасытился такой продукцией. Моду на здоровые продукты постепенно сменяет тренд на «простую и домашнюю еду», добавляют в «Ленте».