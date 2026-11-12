Продажи протеиновых и злаковых батончиков за год снизились на 8,6%

Розничные продажи батончиков для здорового питания (злаковые, мюсли, шоколадные без сахара) с октября 2025 года по сентябрь 2026 года сократились в натуральном выражении на 8,6% к предыдущим 12 месяцам, до 5,73 тыс. тонн. Такие данные приводит аналитическая компания NTech. В денежном выражении продажи за 12 месяцев снизились на 4,8%, до 6,6 млрд руб. Натуральные продажи протеиновых продуктов (без учета молочной продукции) за этот же период выросли только на 2,4%, до 7,5 тыс. тонн, денежные — сократились на 3,7%, до 14,7 млрд руб.