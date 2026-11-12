В Челябинске в ДТП погиб водитель

По предварительным данным, днем 11 ноября 76-летний водитель Renault Fluence около дома №110 на улице Комарова выехал на встречную полосу при неустановленных обстоятельствах. Автомобиль столкнулся с тремя машинами: Renault Megane, «ГАЗ» и Mitsubishi. В результате ДТП водитель Renault Fluence погиб на месте, его 76-летняя пассажирка получила травмы.