В Челябинске банк оштрафовали за незаконную рекламу

С жалобой в ведомство обратился житель региона. Ему пришло несколько сообщений с таким содержанием: «Одобрили вам 1 млн руб. Для владельцев авто ставка по кредиту ниже. Тратьте на все, что задумали: ремонт, отпуск или обучение...»; «Деньги за несколько минут. До 11765 руб. Можно получить на карту сегодня». При этом южноуралец отказался от подобных рассылок по телефону и электронной почте. Банк направил рекламу из-за технического сбоя, не позволившего зафиксировать решение клиента. Антимонопольный орган признал ее незаконной и оштрафовал организацию на 325 тыс. руб. Деньги должны поступить в федеральный бюджет.