За благоустройством в Екатеринбурге начнут следить с дронов
В Екатеринбурге впервые задействовали беспилотники для муниципального контроля в сфере благоустройства. Пилотной площадкой для слежки за ним с дронов стал Верх-Исетский район, сообщили в городской администрации.
Сотрудники администрации района уже провели три инспекции с использованием дронов. По итогам проверок собственникам земельных участков выдали предписания об устранении нарушений, связанных с размещением строительного и бытового мусора. На данный момент все замечания устранены.
Заведующая сектором муниципального контроля в сфере благоустройства района Ольга Колесникова отметила ключевые преимущества применения беспилотников. К ним относятся возможность фиксировать нарушения на обширных и труднодоступных участках, большая дальность и продолжительность полетов, а также сокращение времени на проведение проверок. Их продолжат проводить на территории ВИЗа.