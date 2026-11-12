За благоустройством в Екатеринбурге начнут следить с дронов

Заведующая сектором муниципального контроля в сфере благоустройства района Ольга Колесникова отметила ключевые преимущества применения беспилотников. К ним относятся возможность фиксировать нарушения на обширных и труднодоступных участках, большая дальность и продолжительность полетов, а также сокращение времени на проведение проверок. Их продолжат проводить на территории ВИЗа.