Путин принял участие в работе саммита глав стран—участниц ОДКБ 11 ноября

Деление представлялось искусственным. Так я ему и сказал. Он, конечно, остался при своем, единственно верном мнении. Но что-то в этом предвзятом мнении было. Почему-то одни журналисты и в самом деле инстинктивно тянутся к другим. То же, похоже, и с лидерами их стран.