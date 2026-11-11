Путин принял участие в работе саммита глав стран—участниц ОДКБ 11 ноября
11 ноября президент России Владимир Путин принял участие в работе саммита глав стран—участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), проголосовал вместе со всеми за лишение права голоса в организации такой страны, как Армения, и дал возможность высказаться на расширенном заседании главе Роспотребнадзора России Анне Поповой по поводу последовательных попыток коллективного Запада разрушить биологический суверенитет ОДКБ. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников в этих обстоятельствах заботился прежде всего о сбережении своего журналистского суверенитета.
В Большом Кремлевском дворце в этот день было много журналистов. Оба зала на четвертом этаже были забиты людьми. Один мой белорусский коллега обратил внимание:
— А почему в зале слева один Глобальный Юг: киргизы, таджики, казахстанцы? А справа собралось европейское крыло: россияне да мы...
Деление представлялось искусственным. Так я ему и сказал. Он, конечно, остался при своем, единственно верном мнении. Но что-то в этом предвзятом мнении было. Почему-то одни журналисты и в самом деле инстинктивно тянутся к другим. То же, похоже, и с лидерами их стран.
Белорусских коллег при этом расспрашивали про их чемпионат по колке дров, в котором, как известно, принимал участие глава Белоруссии Александр Лукашенко. А затем и топор им подарил. (Автор, убей себя, как известно, сам...)
— А что же вы,— спрашивали уже белорусские журналисты российских,— не участвуете в нашем чемпионате?
Коллеги стремятся, видимо, сделать свой чемпионат международным и уже делают его таким. Так, в прошлом году в Минск приехала китайская команда, рассказывали они, собранная из лучших представителей московского бюро CCTV, и заняла почетное предпоследнее место.
Видимо, разделить успех предлагалось и нам.
Рядом домучивали фотокорреспондента ТАСС Артема Геодакяна.
— Зачем ты здесь? — спрашивали его пытливые (от слова «пытать») российские коллеги.— Ведь твоего шефа Пашиняна не будет.
Господин Геодакян оправдывался и утверждал, что шеф у него — генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов, но все это было просто смешно.
Между тем с премьером Армении Николом Пашиняном была связана и правда главная интрига саммита ОДКБ. Речь шла то ли об исключении, то ли о лишении Армении права голоса в организации, потому что формально она: а) не платит взносы, б) «Мы,— сказал накануне господин Пашинян,— заморозили наше участие в этом договоре (ОДКБ.— А. К.). Посмотрим, что будет дальше».
Да, всем тут было интересно: что же будет?