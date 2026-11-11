Минэкономики предлагает создать институт платформенного омбудсмена
Минэкономики предлагает создать институт платформенного омбудсмена. Предполагается, что он станет донадзорной инстанцией, которая возьмет на себя большую часть споров маркетплейсов с продавцами и покупателями, а также обеспечит соблюдение цифровыми площадками предъявляемых к ним властями обязательных требований. Финансировать работу института предложено самим маркетплейсам.
Подходы к контролю в секторе цифровых площадок (маркетплейсы, сервисы заказа еды, такси и услуг) обсуждались 11 ноября на форуме «День платформенной экономики». Поясним, что после вступления в силу с 1 октября закона о платформенной экономике они обязаны проверять сведения о продавцах и товарах через государственные информационные системы. В то же время и сами платформы выступают объектом надзора со стороны государства.
Чтобы сделать взаимодействие контролеров и проверяемых, в частности маркетплейсов, комфортным, замглавы Минэкономики Алексей Херсонцев предложил создать институт платформенного омбудсмена — «единую точку» для решения споров между площадками, продавцами и покупателями. По словам чиновника, инициатива учитывает положительный опыт работы института омбудсмена в финансовой сфере. Он отметил, что механизм может финансироваться платформами «с учетом факторов их добросовестного поведения».
Идея заключается в создании преднадзорной инстанции, которая берет на себя большую часть споров и обеспечивает соблюдение площадками обязательных требований, отметил замминистра. В частности, омбудсмен может следить за корректностью карточек товаров на маркетплейсах для выявления нарушений, рассматривать споры между площадками и продавцами (если продавец уже обращался в маркетплейс, но не получил решения), помогать покупателям, которым не удалось решить проблему через площадку. Если снять вопросы не удается, материалы передаются в профильные ведомства (ФАС России, Роспотребнадзор и другие).