ИНП РАН подтвердил реалистичность прогноза правительства о росте ВВП в 2026 году

Сам Банк России оценивает третий квартал лучше, чем Минэкономики,— рост на 1% год к году. Более сильный, чем ожидалось, внутренний спрос позволил регулятору повысить нижнюю границу годового прогноза роста с нуля до 0,5%, сохранив верхнюю на уровне 1%. На четвертый квартал ЦБ закладывает широкий диапазон прироста ВВП — от нуля до 1,5%. Прогноз ИНП, таким образом, находится ближе к середине годового интервала от регулятора. Относительно сентября оценки ИНП и Минэкономики заметно расходятся. Институт рассчитывает на прирост ВВП на 1,2% год к году, министерство — лишь на 0,5% после 0,8% месяцем ранее.