ИНП РАН подтвердил реалистичность прогноза правительства о росте ВВП в 2026 году
Свежие оценки экономической активности подтверждают реалистичность прогноза правительства о росте российского ВВП в 2026 году на 0,6%. Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН сохранил свою оценку показателя в 0,7% — внутри прогнозного диапазона Банка России в 0,5–1%. За близкими друг к другу цифрами, однако, стоят разные оценки текущей динамики. Сентябрьский рост эксперты оценивают заметно выше, чем Минэкономики. При этом октябрьский композитный индекс PMI фиксирует остановку роста деловой активности после двух месяцев ее слабого увеличения.
Сделанная экспертами Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН оценка ВВП предполагает его увеличение в четвертом квартале на 0,8% год к году — это столько же, сколько, по их расчетам, экономика прибавила в третьем. Ожидаемый годовой результат — 0,7%.
Официальный прогноз роста ВВП в этом году, напомним, чуть скромнее. В сентябре Минэкономики повысило его с 0,4% до 0,6%. Именно таким ведомство видит прирост как за январь—сентябрь, так и отдельно за третий квартал. При сохранении текущей оценки девяти месяцев (она может быть пересмотрена) годовой ориентир предполагает примерно такой же рост и в четвертом квартале. Медианный прогноз 32 ведущих экономистов, опрошенных ЦБ в октябре, схожий — 0,6%.
Сам Банк России оценивает третий квартал лучше, чем Минэкономики,— рост на 1% год к году. Более сильный, чем ожидалось, внутренний спрос позволил регулятору повысить нижнюю границу годового прогноза роста с нуля до 0,5%, сохранив верхнюю на уровне 1%. На четвертый квартал ЦБ закладывает широкий диапазон прироста ВВП — от нуля до 1,5%. Прогноз ИНП, таким образом, находится ближе к середине годового интервала от регулятора. Относительно сентября оценки ИНП и Минэкономики заметно расходятся. Институт рассчитывает на прирост ВВП на 1,2% год к году, министерство — лишь на 0,5% после 0,8% месяцем ранее.