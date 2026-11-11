Глаз народа

Напомним, пятиэтажное здание по ул. Попова, 48а (за ТЦ «Моби Дик») было построено в 2021 году предпринимателем Олегом Чашковым. Участок под зданием расположен за школой №7. Здесь городские власти ранее планировали разместить спортплощадку для учебного заведения, но не смогли, так как участок находился в частной собственности. Господин Чашков пытался снять с участка ограничение по размещению образовательных учреждений. Сообщалось, что на этой территории строится здание медицинского учебно-методического центра реабилитации и курортологии. В феврале 2026 года здание, площадь которого составляет 2 тыс. кв. м, было выставлено на продажу за 255 млн руб. на Avito. Сейчас объявление снято.