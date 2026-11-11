Глаз народа
В пустующем здании в центре Перми открылась офтальмологическая клиника
На медицинском рынке Перми появился новый игрок — офтальмологическая клиника «Мибус». Основателем компании является бизнесмен из Нижнего Новгорода, владеющий сетью клиник в разных городах России. Новое учреждение в Перми разместилось в здании за ТЦ «Моби Дик». Основу коллектива составляют бывшие врачи из пермской краевой больницы. Эксперты считают, что рынок частной офтальмологии в регионе имеет потенциал для развития.
В Перми начала работу новая офтальмологическая клиника ООО «Ай-клиник Пермь» (ул. Попова, 48а) под названием «Мибус». Как выяснил «Ъ-Прикамье», одноименное общество зарегистрировано в июне по указанному адресу. 65% долей компании принадлежат Юрию Мидову, 35% — Веронике Бусыревой. Госпожа Бусырева также является главным врачом клиники. Известно, что ранее она трудилась руководителем одного из офтальмологических отделений пермской краевой больницы. По данным «Ъ-Прикамье», основу коллектива новой клиники составляют бывшие сотрудники краевой больницы (на сайте клиники указано, что в штате 12 специалистов).
Основным видом деятельности компании является общая врачебная практика. Юрию Мидову также принадлежат компании в Нижегородской и Тверской областях и в Самаре. Как следует из «СПАРК-Интерфакс», летом компания зарегистрировала товарный знак «Мибус», а в сентябре подала заявку на товарный знак «Единство в стремлении видеть». Сейчас этот слоган размещен на сайте клиники.
На запрос «Ъ-Прикамье» в клинике не ответили.
Напомним, пятиэтажное здание по ул. Попова, 48а (за ТЦ «Моби Дик») было построено в 2021 году предпринимателем Олегом Чашковым. Участок под зданием расположен за школой №7. Здесь городские власти ранее планировали разместить спортплощадку для учебного заведения, но не смогли, так как участок находился в частной собственности. Господин Чашков пытался снять с участка ограничение по размещению образовательных учреждений. Сообщалось, что на этой территории строится здание медицинского учебно-методического центра реабилитации и курортологии. В феврале 2026 года здание, площадь которого составляет 2 тыс. кв. м, было выставлено на продажу за 255 млн руб. на Avito. Сейчас объявление снято.
На медицинском рынке Перми работает несколько частных офтальмологических клиник. Среди крупнейших — «Визион», «Афродита», Центр прогрессивной офтальмологии 3Z, «Мона Лиза» и «Око+». Кроме того, офтальмологические отделения есть в многопрофильных клиниках, например в «Медси».
Эксперты считают, что пермский рынок частных медицинских услуг еще далек от насыщения, создание новых лечебно-диагностических центров позволяет пациентам получать качественные услуги. «Появление новой клиники — это всегда положительный тренд, потому что у граждан появляется большая свобода выбора, и они могут выбрать того врача и ту организацию, которым больше доверяют»,— говорит главный врач ГБУЗ «ГКБ №2 им. Ф.Х. Граля» Сергей Клепцин. По его словам, в таких случаях клиника оценивает риски и выстраивает свою стратегию, чтобы соблюдать баланс интересов (доходы и расходы).
Президент ГК «Философия красоты и здоровья» Ирина Гневашева считает, что новая компания будет востребована на медицинском рынке Перми. «У нас не так много частных или государственных клиник, которые бы обладали всем спектром услуг, в том числе владели бы опытом оперативной помощи. С учетом кадрового состава новой клиники и такого специалиста, как Вероника Бусырева, которую высоко оценивают в медицинских кругах, у новой организации есть все шансы занять достойную нишу в сфере медицинских услуг»,— полагает госпожа Гневашева.
Коммерсантъ (Пермь) №209от 12.11.2026, стр. 8