Реставрацию дома Тобина под гостиницу в Воронеже планируют завершить к 2029-му

В Воронеже начался проект восстановления дома доктора Тобина на улице Карла Маркса под гостиницу, об этом рассказал председатель Центрально-Черноземного банка Сбербанка (ЦЧБ) Александр Абрамкин на пресс-конференции, посвященной 185-летию Сбера и его новым проектам в Черноземье. Как уточнили «Ъ-Черноземье» в пресс-службе ЦЧБ, работы уже идут, полностью завершить реставрацию планируют до 2029 года, а один из этапов — уже в 2027-м.