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Выпуск газеты №209«Ъ» Газета
Черноземье

Реставрацию дома Тобина под гостиницу в Воронеже планируют завершить к 2029-му

В Воронеже начался проект восстановления дома доктора Тобина на улице Карла Маркса под гостиницу, об этом рассказал председатель Центрально-Черноземного банка Сбербанка (ЦЧБ) Александр Абрамкин на пресс-конференции, посвященной 185-летию Сбера и его новым проектам в Черноземье. Как уточнили «Ъ-Черноземье» в пресс-службе ЦЧБ, работы уже идут, полностью завершить реставрацию планируют до 2029 года, а один из этапов — уже в 2027-м.
Фрагменты дома Тобина в Воронеже до начала реконструкции
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Фрагменты дома Тобина в Воронеже до начала реконструкции

Егор Снетков / Коммерсантъ

Фрагменты дома Тобина в Воронеже до начала реконструкции
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Фрагменты дома Тобина в Воронеже до начала реконструкции

Егор Снетков / Коммерсантъ

Председатель Центрально-Черноземного банка Сбербанка Александр Абрамкин во время пресс-конференции
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Председатель Центрально-Черноземного банка Сбербанка Александр Абрамкин во время пресс-конференции

Егор Снетков / Коммерсантъ

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Банк кредитует проект. Господин Абрамкин отметил, что восстановленный дом станет еще одним элементом туристической инфраструктуры, которую Сбер пытается создать вместе с правительством Воронежской области.
«Планируется, что в этом доме будет все-таки гостиница. Это будет еще один из элементов той туристической инфраструктуры, которую мы пытаемся создать вместе с правительством Воронежской области»,— рассказал господин Абрамкин.
Иные параметры проекта пока не раскрываются.

  • Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что в июле 2024 года дом врача Тобина приобрело воронежское ООО «Мантера» за 23,3 млн руб. Компания стала единственным участником конкурса при начальной цене здания в 1 руб. Условия продажи предусматривали разработку документации по сохранению памятника в течение двух лет и проведение работ в соответствии с проектом в течение трех лет.

Как уточнили «Ъ-Черноземье» в пресс-службе ЦЧБ, воронежское отделение Сбера предоставило инвестору кредит по льготной программе восстановления объектов культурного наследия, реализуемой госкорпорацией «Дом. РФ». Для проектов восстановления памятников под гостиницы программа предусматривает ставку 6% годовых. Сумма кредита для «Мантеры» не раскрывается.
Компания, по данным банка, уже получила разрешение на комплексные работы по сохранению здания. Предусмотрены реставрация и ремонт фасадов, внутренняя отделка помещений, монтаж современных инженерных систем, усиление перекрытия и несущих конструкций.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Мантера» зарегистрировано в апреле 2024 года в Воронеже. Основной вид деятельности — аренда и управление недвижимостью. В числе дополнительных указаны строительство зданий, деятельность гостиниц, ресторанов и объектов краткосрочного проживания. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Компанией в равных долях владеют Артем Волков и директор Сергей Иванушкин. Господин Волков также связан с воронежским ООО «Домани групп», господин Иванушкин возглавляет ООО «Стандарт Рус». В 2025 году ООО «Мантера» не получило выручки и завершило год с чистым убытком 187 тыс. руб. против прибыли 70 тыс. руб. годом ранее.

Дом врача Тобина на улице Карла Маркса, 40 является объектом культурного наследия регионального значения. Предположительно, его построил в конце XVIII века купец Сергей Сахаров. С 1861 года здание принадлежало врачу А. К. Тобину, возглавлявшему воронежскую больницу, а с середины 1870-х — врачу В. М. Резникову. В начале XX века здесь размещалась частная контора техника-архитектора и изобретателя П. И. Медведева. Статус объекта культурного наследия регионального значения здание получило в 1994 году.

Что увидели гости акционистского манифеста в Доме Фирюпкина в Воронеже

В комнатах с ободранными обоями и «дышащими» потолками с помощью приглашенных актеров созданы инсталляции быта доходного дома — таковым было изначальное предназначение этого трехэтажного здания
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В комнатах с ободранными обоями и «дышащими» потолками с помощью приглашенных актеров созданы инсталляции быта доходного дома — таковым было изначальное предназначение этого трехэтажного здания

Егор Снетков / Коммерсантъ

Дом Фирюпкина построен в 1914–1915 годах по проекту Михаила Замятнина — одного из наиболее известных воронежских архитекторов. Заказчиком строительства был предприниматель Константин Фирюпкин. Во время боёв за Воронеж в 1942–1943 годах здание чудом уцелело: около 90% построек правобережной части Воронежа были разрушены или сожжены. Дом Фирюпкина получил сильные повреждения
2/212/21

Дом Фирюпкина построен в 1914–1915 годах по проекту Михаила Замятнина — одного из наиболее известных воронежских архитекторов. Заказчиком строительства был предприниматель Константин Фирюпкин. Во время боёв за Воронеж в 1942–1943 годах здание чудом уцелело: около 90% построек правобережной части Воронежа были разрушены или сожжены. Дом Фирюпкина получил сильные повреждения

Егор Снетков / Коммерсантъ

Команда организаторов акционистского манифеста «Дом Фирюпкина. Искусство в руинах»
3/213/21

Команда организаторов акционистского манифеста «Дом Фирюпкина. Искусство в руинах»

Константин Добровицкий

Предваряя открытие однодневной выставки работ трех художников — воронежских живописцев XX века Константина Стаховского, Марины Бакалинской и современного питерского художника Александра Цикаришвили, развернутой в руинах здания, Евгений Хамин заявил: «Этап разрушения и забвения Дома Фирюпкина подошёл к концу». Основной этап комплексной реставрации пройдет в 2027–2028 годах. В ноябре 2028 года планируется открыть двери отеля-музея «Дом Фирюпкина» для гостей и жителей Воронежа
4/214/21

Предваряя открытие однодневной выставки работ трех художников — воронежских живописцев XX века Константина Стаховского, Марины Бакалинской и современного питерского художника Александра Цикаришвили, развернутой в руинах здания, Евгений Хамин заявил: «Этап разрушения и забвения Дома Фирюпкина подошёл к концу». Основной этап комплексной реставрации пройдет в 2027–2028 годах. В ноябре 2028 года планируется открыть двери отеля-музея «Дом Фирюпкина» для гостей и жителей Воронежа

Егор Снетков / Коммерсантъ

Художник Александр Цикаришвили (слева) признался, что архитектура «Дома Фирюпкина» ему очень напоминает питерские здания, и выразил благодарность Евгению Хамину (справа) за то, что жизнь этого дома не оборвется
5/215/21

Художник Александр Цикаришвили (слева) признался, что архитектура «Дома Фирюпкина» ему очень напоминает питерские здания, и выразил благодарность Евгению Хамину (справа) за то, что жизнь этого дома не оборвется

Егор Снетков / Коммерсантъ

По выщербленным ступеням лестницы — к «Искусству в руинах»
6/216/21

По выщербленным ступеням лестницы — к «Искусству в руинах»

Егор Снетков / Коммерсантъ

Несмотря на сложную «биографию» дома — в ходе послевоенных работ часть первоначальных архитектурных деталей была упрощена, вандалы разграбили, все что можно, здание постепенно ветшало и в какой-то период было пристанищем «бомжей», — в нем сохранились аутентичные двери
7/217/21

Несмотря на сложную «биографию» дома — в ходе послевоенных работ часть первоначальных архитектурных деталей была упрощена, вандалы разграбили, все что можно, здание постепенно ветшало и в какой-то период было пристанищем «бомжей», — в нем сохранились аутентичные двери

Егор Снетков / Коммерсантъ

Исторические оконные рамы еще можно реставрировать
8/218/21

Исторические оконные рамы еще можно реставрировать

Егор Снетков / Коммерсантъ

Картины Константина Стаховского и Марины Бакалинской, как и сам дом, рассказывают фрагменты истории Воронежа. На выставке представлены портреты, натюрморты, городские пейзажи
9/219/21

Картины Константина Стаховского и Марины Бакалинской, как и сам дом, рассказывают фрагменты истории Воронежа. На выставке представлены портреты, натюрморты, городские пейзажи

Егор Снетков / Коммерсантъ

В произведениях Александра Цикаришвили, как и в разрушенном доме, — наслоения эпох, уже присыпанных землею. Художник пишет картины землей, дополняя их живописью и графикой, добавляя в работы «говорящие» предметы, одежду
10/2110/21

В произведениях Александра Цикаришвили, как и в разрушенном доме, — наслоения эпох, уже присыпанных землею. Художник пишет картины землей, дополняя их живописью и графикой, добавляя в работы «говорящие» предметы, одежду

Егор Снетков / Коммерсантъ

Есть о чем подумать у этих работ…
11/2111/21

Есть о чем подумать у этих работ…

Егор Снетков / Коммерсантъ

Посетители знакомятся с экспозицией в одной из комнат Дома Фирюпкина. Картины разместили на стенах со старой отделкой, не скрывая следов запустения здания
12/2112/21

Посетители знакомятся с экспозицией в одной из комнат Дома Фирюпкина. Картины разместили на стенах со старой отделкой, не скрывая следов запустения здания

Егор Снетков / Коммерсантъ

Портреты кисти Константина Стаховского на стенах ободранной комнаты создают странный эффект: словно эти люди все еще живут здесь…
13/2113/21

Портреты кисти Константина Стаховского на стенах ободранной комнаты создают странный эффект: словно эти люди все еще живут здесь…

Егор Снетков / Коммерсантъ

Инсталляция, показывающая быт уже других обитателей этого дома
14/2114/21

Инсталляция, показывающая быт уже других обитателей этого дома

Егор Снетков / Коммерсантъ

В поисках сохранившихся аутентичных деталей интерьера
15/2115/21

В поисках сохранившихся аутентичных деталей интерьера

Егор Снетков / Коммерсантъ

И такие жильцы когда-то населяли доходный дом Фирюпкина
16/2116/21

И такие жильцы когда-то населяли доходный дом Фирюпкина

Егор Снетков / Коммерсантъ

Примета советской эпохи — буфет с ровными пирамидами консервов кильки в томате, пачек соли… Бутербродами, сделанными по знакомым с той эпохи рецептам, гостей угощала буфетчица — жена девелопера Евгения Хамина — Елена
17/2117/21

Примета советской эпохи — буфет с ровными пирамидами консервов кильки в томате, пачек соли… Бутербродами, сделанными по знакомым с той эпохи рецептам, гостей угощала буфетчица — жена девелопера Евгения Хамина — Елена

Егор Снетков / Коммерсантъ

Вот так выглядела обычная комната в доходном доме (инсталляция)
18/2118/21

Вот так выглядела обычная комната в доходном доме (инсталляция)

Егор Снетков / Коммерсантъ

В таком коридоре, напоминающем портал в прошлое, чувствуешь себя сталкером…
19/2119/21

В таком коридоре, напоминающем портал в прошлое, чувствуешь себя сталкером…

Егор Снетков / Коммерсантъ

Примета прошлого века — подобные люстры были почти в каждой квартире
20/2120/21

Примета прошлого века — подобные люстры были почти в каждой квартире

Егор Снетков / Коммерсантъ

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Сергей Калашников