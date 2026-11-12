Реставрацию дома Тобина под гостиницу в Воронеже планируют завершить к 2029-му
Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что в июле 2024 года дом врача Тобина приобрело воронежское ООО «Мантера» за 23,3 млн руб. Компания стала единственным участником конкурса при начальной цене здания в 1 руб. Условия продажи предусматривали разработку документации по сохранению памятника в течение двух лет и проведение работ в соответствии с проектом в течение трех лет.
По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Мантера» зарегистрировано в апреле 2024 года в Воронеже. Основной вид деятельности — аренда и управление недвижимостью. В числе дополнительных указаны строительство зданий, деятельность гостиниц, ресторанов и объектов краткосрочного проживания. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Компанией в равных долях владеют Артем Волков и директор Сергей Иванушкин. Господин Волков также связан с воронежским ООО «Домани групп», господин Иванушкин возглавляет ООО «Стандарт Рус». В 2025 году ООО «Мантера» не получило выручки и завершило год с чистым убытком 187 тыс. руб. против прибыли 70 тыс. руб. годом ранее.
Дом врача Тобина на улице Карла Маркса, 40 является объектом культурного наследия регионального значения. Предположительно, его построил в конце XVIII века купец Сергей Сахаров. С 1861 года здание принадлежало врачу А. К. Тобину, возглавлявшему воронежскую больницу, а с середины 1870-х — врачу В. М. Резникову. В начале XX века здесь размещалась частная контора техника-архитектора и изобретателя П. И. Медведева. Статус объекта культурного наследия регионального значения здание получило в 1994 году.