Фермеров возвращают на землю

Проект постановления появился в начале недели на федеральном портале нормативных правовых актов. Согласно документу, фермерам не будут разрешать сооружать гостевые дома, отели и агроусадьбы выше трех этажей, а также глэмпинги, торговые ряды и кофейни выше двух этажей. Проект делит сооружения на территориях агрохозяйств на три группы: капитальные строения, некапитальные и вспомогательные инженерные объекты. Под туристические объекты фермеры смогут выделять не более пяти гектаров. Кроме того, туристический объект должен находиться не дальше 5 км от площадок, где аграрий выпускает свою продукцию, а в случае крупных животноводческих комплексов — не ближе 5 км от производства.