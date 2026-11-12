Фермеров возвращают на землю
Минсельхоз РФ предлагает запретить аграриям строить крупные объекты инфраструктуры на территориях хозяйств
Министерство сельского хозяйство РФ внесло на утверждение проект постановления федерального правительства об утверждении видов объектов инфраструктуры, предназначенных для оказания услуг в сфере сельского туризма, и требований к ним. Документ предполагает запрет строительства на территории сельских хозяйств гостевых домов выше трех этажей, глэмпингов и кофеен выше двух этажей и определяет расстояние между объектами размещения и туристической инфраструктуры и непосредственно производственных площадок фермеров. Эксперты видят в инициативе положительную тенденцию в сторону госрегулирования и упорядочивания сферы аграрного туризма.
Проект постановления появился в начале недели на федеральном портале нормативных правовых актов. Согласно документу, фермерам не будут разрешать сооружать гостевые дома, отели и агроусадьбы выше трех этажей, а также глэмпинги, торговые ряды и кофейни выше двух этажей. Проект делит сооружения на территориях агрохозяйств на три группы: капитальные строения, некапитальные и вспомогательные инженерные объекты. Под туристические объекты фермеры смогут выделять не более пяти гектаров. Кроме того, туристический объект должен находиться не дальше 5 км от площадок, где аграрий выпускает свою продукцию, а в случае крупных животноводческих комплексов — не ближе 5 км от производства.
Фермерам не разрешат продать гостевой дом или землю под ним отдельно от основного сельскохозяйственного производства, а само создание туристических объектов не должно приводить к прекращению основного вида деятельности. Общая площадь всех построек не должна превышать 2,5 тыс. кв. м. Максимальная высотность капитальных объектов предусмотрена на уровне не выше 15 м, для некапитальных — до 8 м. В настоящий момент проект постановления находится на этапе антикоррупционной экспертизы.
Сергей Моренков, президент холдинга «СКСР», депутат Законодательного собрания Ленинградской области, оценивает нормативную инициативу положительно. «Долгое время правовой статус перечисленных построек вообще отсутствовал — фермер, построивший гостевой дом, формально нарушал закон о нецелевом использовании земли. Сейчас ситуация выправляется: появляются четкие правила и перечень объектов, а это главный стимул для инвестиций в агротуризм. Ограничения по этажности и площадям здесь оправданны: они адресованы именно фермерам, а не крупным рекреационным проектам, у которых свои инструменты развития»,— отмечает бизнесмен и парламентарий.
Господин Моренков полагает, что контроль над переводом сельхозземель под другое функциональное назначение необходимо усиливать. Ограничения в документе уже работают в пользу этой логики: туристическая инфраструктура неотделима от хозяйства, ее нельзя продать отдельно, а создание объектов не должно прекращать сельхозпроизводство. «Это правильные защитные механизмы: они не дают превращать фермерские хозяйства в замаскированных девелоперов и выводить плодородные земли из оборота. Добросовестный агротуризм такой контроль выдержит, а рынок будет очищен от спекулятивных проектов под маркой фермерской усадьбы»,— убежден эксперт.
Председатель комитета по загородной недвижимости Ассоциации риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, генеральный директор АН «ДомЗемля» Наталья Калмыкова тоже думает, что документ призван сохранять баланс между переводом земель сельхозназначения под девелопмент и развитием аграрного производства в стране. «У нас построено много коттеджных поселков. К сожалению, есть и недостроенные объекты. И, видимо, для более разумного использования загородных земель и принимаются такие нормативные документы»,— резюмирует участник рынка недвижимости.