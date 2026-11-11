Депутаты поспорили о продаже вина через сайт «Почты России»
На заседании 11 ноября Госдума приняла в первом чтении пакет правительственных законопроектов о розничной продаже российского вина через сайт «Почты России». Обсуждение инициативы взывало бурную дискуссию: сторонники из числа единороссов говорили о поддержке маленьких виноделен и формировании культуры потребления, а противники от оппозиции — о вреде алкоголя и ослаблении «государственных скреп».
На рассмотрение инициативы пришли министр сельского хозяйства Оксана Лут, глава Минцифры Максут Шадаев и гендиректор «Почты России» Михаил Волков. Замминистра финансов Алексей Сазанов посвятил депутатов в некоторые детали эксперимента: доставка будет осуществляться не ранее чем через 24 часа с момента заказа, а подтверждение личности на «Госуслугах» пресечет продажу алкоголя несовершеннолетним. Председатель комитета Думы по экономической политике Максим Топилин («Единая Россия», ЕР) отметил, что законопроект поможет в первую очередь маленьким винодельням.
Тем не менее у инициативы обнаружилось немало противников. Глава комитета по охране здоровья Владимир Сысоев (ЛДПР) охарактеризовал ее как «сомнительную» и поинтересовался у господина Шадаева, когда Минцифры представит программу оздоровления «Почты России» вместо того, чтобы «перекладывать проблему умирающей инфраструктуры на плечи курьеров с алкоголем». Министр заявил, что нижняя палата уже рассматривала законопроект, содержавший более десяти мер поддержки «Почты» и ситуация начала выправляться.
На защиту правительства поднялись единороссы. Янина Павленко процитировала академика Василия Таирова, который занимался борьбой с пьянством по поручению императора Николая II: «Победить алкоголизм в России можно только одним способом — повышением качества и доступности натуральных виноградных вин». А спикер Вячеслав Володин напомнил, что алкоголь будет доступен только спустя сутки с момента заказа. Это сделано для того, чтобы «компании, которые хотят продлить веселье», были вынуждены подождать, подчеркнул он: «Вот у них есть желание выпить, они его реализуют только через сутки. А им уже надо будет похмеляться. Ну, может быть, для этих целей».