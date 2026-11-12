Ущерб разложили по пунктам

Правительство Санкт-Петербурга утвердило порядок компенсационных выплат гражданам и организациям, пострадавшим в результате террористических актов, в том числе при их пресечении. Соответствующее постановление губернатор Александр Беглов подписал 10 ноября. Семьи погибших смогут получить 1,57 млн рублей, пострадавшие с тяжелыми травмами — 627 тыс. рублей, а граждане, утратившие имущество первой необходимости,— до 156,75 тыс. рублей. Документ принят на фоне участившихся атак беспилотников на Петербург и Ленинградскую область. При этом выплаты не предполагают полного возмещения имущественного ущерба. Опрошенные «Ъ Северо-Запад» юристы обращают внимание на сложности с установлением связи между происшествием и террористическим актом, а также с оформлением документов.