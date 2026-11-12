Ущерб разложили по пунктам
В Петербурге утвердили размеры компенсаций пострадавшим от терактов
Правительство Санкт-Петербурга утвердило порядок компенсационных выплат гражданам и организациям, пострадавшим в результате террористических актов, в том числе при их пресечении. Соответствующее постановление губернатор Александр Беглов подписал 10 ноября. Семьи погибших смогут получить 1,57 млн рублей, пострадавшие с тяжелыми травмами — 627 тыс. рублей, а граждане, утратившие имущество первой необходимости,— до 156,75 тыс. рублей. Документ принят на фоне участившихся атак беспилотников на Петербург и Ленинградскую область. При этом выплаты не предполагают полного возмещения имущественного ущерба. Опрошенные «Ъ Северо-Запад» юристы обращают внимание на сложности с установлением связи между происшествием и террористическим актом, а также с оформлением документов.
Согласно постановлению Смольного, единовременное пособие на каждого погибшего составит 1 567 500 рублей и будет распределяться поровну между членами семьи. За тяжкий или средней тяжести вред здоровью предусмотрено 627 тыс. рублей, за легкий — 313,5 тыс. рублей. Заложники, не получившие травм, смогут претендовать на 156,75 тыс. рублей. При частичной утрате имущества первой необходимости компенсация составит 78 375 рублей на человека, при полной — 156 750 рублей. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям за утраченное имущество предусмотрено по 300 тыс. рублей. Выплаты производятся однократно и не зависят от наличия страхового возмещения.
К имуществу первой необходимости отнесены холодильники, плиты, мебель для сна и приема пищи, телевизоры, радио, отдельные средства отопления и водоснабжения. Частичной утратой признается непригодность не менее трех предметов из установленного перечня. Компенсации за поврежденные или уничтоженные квартиры, дома и автомобили новый порядок не предусматривает.
Заявления будут рассматривать районные администрации Петербурга, а факт утраты имущества устанавливать специальные комиссии. Обратиться за выплатой необходимо в течение 12 месяцев после происшествия. На принятие решения отводится десять рабочих дней, на перечисление средств после доведения бюджетных лимитов — еще пять. Постановление распространяется также на теракты, произошедшие с 1 января 2026 года до его вступления в силу. В таких случаях срок обращения составляет 12 месяцев со дня вступления документа в силу.
Первоначально выплаты будут финансироваться из городского бюджета с последующим возмещением из федерального резервного фонда. Документы для обращения в МЧС подготовит комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности. При этом общий объем средств, который Петербург намерен направить на компенсации, и конкретный источник финансирования в постановлении не указаны.
Ранее пострадавшие от терактов в Петербурге получали выплаты в рамках федеральных механизмов и отдельных городских программ. В марте 2024 года, после попадания беспилотника в жилой дом на Пискаревском проспекте, Смольный установил компенсации за поврежденные квартиры в размере 25 тыс., 75 тыс. и 150 тыс. рублей. На выплаты и восстановление фасадов направили около 42,59 млн рублей. Компенсации за поврежденные автомобили составили от 13 тыс. до 1,1 млн рублей. По данным городских властей, тогда выплаты получили 536 собственников квартир и автомобилей.
Похожие механизмы в 2026 году утвердили власти Карелии, Мурманской и Псковской областей. В Ленинградской области с сентября 2025 года действуют дополнительные выплаты из регионального резервного фонда. Они распространяются в том числе на поврежденное жилье и автомобили. За повреждение жилого помещения предусмотрено 20% его расчетной стоимости, за полную утрату — 50%, за повреждение автомобиля — половина стоимости восстановительных работ, но не более 400 тыс. рублей.
Адвокат, советник Федеральной палаты адвокатов РФ Ирина Фаст отмечает, что право на выплаты по петербургскому порядку зависит от юридической квалификации происшествия. Не каждая атака беспилотника автоматически признается террористическим актом. Для возбуждения дела по статье 205 УК РФ необходимы предусмотренные законом признаки преступления. При этом, по словам эксперта, на практике дела об атаках БПЛА нередко возбуждаются именно по этой статье.
Для получения выплаты за вред здоровью потребуется постановление о признании потерпевшим по делу о теракте и заключение судебно-медицинской экспертизы. Семье погибшего — документ следователя или суда, подтверждающий гибель в результате теракта, бизнесу — статус потерпевшего. Для компенсации утраты имущества первой необходимости постановление следователя формально не входит в перечень обязательных документов, однако связь утраты с террористическим актом должна быть установлена районной комиссией.
По словам госпожи Фаст, оформление документов может затянуться на месяцы, хотя для назначения выплаты не требуется ждать окончания расследования или вынесения приговора. Пропуск срока обращения является самостоятельным основанием для отказа, а возможность его восстановления постановлением прямо не предусмотрена. «Получается, что срок обращения зависит от гражданина, а документы — от следователя»,— отмечает адвокат.
Адвокат Наталья Малиновская обращает внимание на необходимость доказать связь наступивших последствий непосредственно с атакой беспилотника. По ее словам, такая связь может устанавливаться непросто, поскольку одна атака способна повлечь разные последствия. При этом постановление вводит заявительный порядок и не ставит получение всех видов компенсаций в зависимость от процессуального статуса потерпевшего по уголовному делу. Ключевое значение имеет установление даты происшествия, квалифицированного как террористический акт, именно от нее отсчитывается срок обращения.
Еще одно ограничение — фиксированный размер выплат, не связанный с реальной стоимостью утраченного имущества. Ирина Фаст поясняет, что компенсации представляют собой меру социальной поддержки, а не полное возмещение вреда. Согласно статье 18 закона «О противодействии терроризму» и статье 1064 ГК РФ, обязанность возместить причиненный ущерб лежит на его непосредственном причинителе. При этом, по словам Натальи Малиновской, получение компенсации не лишает гражданина права обратиться в суд за взысканием оставшейся части ущерба. Аналогичным образом можно оспаривать размер страховой выплаты, если он не покрывает потери. Однако фактический объем ущерба также потребуется доказать. Каждый предмет первой необходимости при назначении компенсации учитывается однократно.
Говорить о сложившейся судебной практике по таким спорам пока преждевременно, считает госпожа Малиновская. По ее оценке, в ближайшее время начнет формироваться направление рассмотрения подобных дел, в том числе при участии Верховного суда РФ. Дополнительные сложности могут возникнуть и со страхованием: многие договоры содержат исключения для террористических актов, которыми страховщики обосновывают отказы в выплатах. Таким образом, квалификация происшествия как теракта может открыть доступ к бюджетной компенсации, но одновременно осложнить получение страхового возмещения.
Актуальность нового порядка возросла после массированной атаки беспилотников на Петербург и Ленинградскую область 18 октября. В Петербурге погиб один человек, пятеро получили ранения, повреждения зафиксировали в 12 многоквартирных и двух частных домах. Пожары произошли на Петербургском нефтяном терминале, нефтебазе «Ручьи» и других промышленных объектах. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте по статье 205 УК РФ. Общая оценка причиненного городу ущерба властями не приводится.