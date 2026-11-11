Наценки на российский первичный алюминий в Китае снизились с $500 почти до нуля
Разница в цене между российским и китайским первичным алюминием в КНР почти исчезла, говорится в ноябрьском обзоре аналитиков Совкомбанка. По их оценкам, на пике металл из России в Китае стоил на $500 за тонну дороже локального на Шанхайской фьючерсной бирже (SHFE). Покупатели частично перешли на местный металл, и с конца июня цены на алюминий из РФ начали снижаться, сказано в обзоре.
По данным Главного таможенного управления КНР, в сентябре 2026 года импорт первичного алюминия из России сократился примерно на 11% в месячном и годовом сравнении, до 156,9 тыс. тонн. Стоимость поставок составила $492,9 млн, увеличившись на 11,7% год к году. Но с июня средняя цена импортируемого из РФ первичного алюминия снизилась с $3,35 тыс. до $3,15 тыс. за тонну.
По итогам девяти месяцев 2026 года объем поставок металла из России в КНР остался на уровне 1,6 млн тонн, стоимость выросла на 25%, до $5 млрд. Совокупный импорт первичного алюминия в Китай с января по сентябрь сократился на 6,8% год к году, до 1,8 млн тонн, сообщали в Shanghai Metals Market (SMM).