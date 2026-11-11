Наценки на российский первичный алюминий в Китае снизились с $500 почти до нуля

Разница в цене между российским и китайским первичным алюминием в КНР почти исчезла, говорится в ноябрьском обзоре аналитиков Совкомбанка. По их оценкам, на пике металл из России в Китае стоил на $500 за тонну дороже локального на Шанхайской фьючерсной бирже (SHFE). Покупатели частично перешли на местный металл, и с конца июня цены на алюминий из РФ начали снижаться, сказано в обзоре.