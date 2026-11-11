Шест на пути к храму

Как ранее сообщал «Ъ-Волга», ночной стриптиз-клуб VIP club разместился в доме №30 на ул. Гончарова, в 40 метрах от входа в православный храм, в проходе между зданиями, по которому верующие направляются в церковь (другого прохода к храму в силу плотности застройки нет). В июле этого года епархия уже распространяла официальное заявление, в котором отмечала, что считает такое соседство «оскорбительным и недопустимым» и призывала собственников помещения отказаться от размещения в этом месте эротического кабаре, а органы власти — провести проверку законности выданных разрешений.