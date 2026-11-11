Шест на пути к храму
РПЦ намерена вернуть себе здание, в котором расположился стриптиз-клуб
Симбирская епархия (Ульяновск) выступила с официальным заявлением по поводу начала работы стриптиз-клуба, расположившегося в 40 метрах от храма во имя Трех Святителей, в единственном проходе к церкви. Епархия считает, что такое соседство является прямым нарушением закона об информации, причиняющей вред развитию детей, в связи с чем направляет обращение в прокуратуру. Также ведомство РПЦ заявляет, что планирует вернуть себе историческое здание, где раньше была семинария, а теперь расположился стриптиз-клуб.
В среду, 11 ноября, Симбирская епархия (Ульяновск) на своем сайте разместила новое официальное заявление по поводу начала работы стриптиз-клуба рядом с храмом.
Как ранее сообщал «Ъ-Волга», ночной стриптиз-клуб VIP club разместился в доме №30 на ул. Гончарова, в 40 метрах от входа в православный храм, в проходе между зданиями, по которому верующие направляются в церковь (другого прохода к храму в силу плотности застройки нет). В июле этого года епархия уже распространяла официальное заявление, в котором отмечала, что считает такое соседство «оскорбительным и недопустимым» и призывала собственников помещения отказаться от размещения в этом месте эротического кабаре, а органы власти — провести проверку законности выданных разрешений.
Накануне стало известно, что, несмотря на обещания представителей городской и региональной власти провести с собственником переговоры о переносе клуба в другое место, VIP club начал работу, официально объявив на своем сайте, что в его программе также имеется стрип-шоу. Это «Ъ-Волга» подтвердили и в самом клубе.
В своем заявлении епархия подчеркнула, что считает недопустимым размещение подобного заведения в пристрое к историческому зданию, в котором ранее размещалась Симбирская духовная семинария, в непосредственной близости от храма и в единственном проходе к этому храму.
Православное ведомство заметило, что клуб «ведет активную рекламную кампанию, содержащую непристойные изображения», в соцсети, запрещенной в РФ, но доступной несовершеннолетним. Учитывая, что при храме также действует воскресная школа для детей, епархия отмечает, что «это несет в себе вызов общественной нравственности, традиционным духовно-нравственным, культурным и семейным ценностям», которые находятся под защитой государства, и «является прямым нарушением» закона о защите детей от информации, причиняющей вред их развитию. В связи с этим епархия заявила, что готовит обращения в прокуратуру и правоохранительные органы с требованием проверки законности деятельности клуба.
В Симбирской епархии также отметили, что намерены инициировать возвращение в собственность РПЦ исторического здания духовной семинарии (по адресу ул. Гончарова, 30), основываясь на законе №240-ФЗ (от 04.07.2026) который отменяет сроки давности для исков религиозных организаций о незаконности приватизации их имущества. Епархия также выразила надежду, что «бизнес, балансирующий на грани законности», «получит здоровую общественную оценку и будет строго контролироваться ответственными структурами».
Ранее владелец площадей (пристроя к историческому зданию) ИП Корюн Кюрегян (он же владеет компаниями «Уздинов» и «Анна и В», предлагающими ресторанные услуги) пояснял «Ъ-Волга», что эти площади он сдал в аренду на 10 лет индивидуальному предпринимателю Дмитрию Глазкову из Саранска, где существует аналогичное заведение под ночной клуб, но наличие стриптиза в договоре не оговаривалось. При этом он отметил, что стриптиз в ночном клубе не запрещен никакими законами, и рекомендовал епархии «заняться своими делами и молитвами».
Получить комментарии Дмитрия Глазкова не удалось. Администратор клуба сказал «Ъ-Волга», что не может соединить с владельцем, при этом сам комментировать ситуацию отказался.
В прокуратуре Ульяновской области не смогли однозначно сказать, будет ли проводиться проверка по заявлению епархии, заметив, что церковь отделена от государства и она вправе обратиться в суд.
Собеседник в администрации Ульяновска пояснил что бывшее здание семинарии принадлежит ряду физических лиц, в том числе известному в прошлом бизнесмену Алексею Рыжевскому, но место расположения стриптиз-клуба является пристроем и не относится к историческому зданию бывшей семинарии. Кроме того, по его словам, «РПЦ около 25 лет назад уже судилась с собственниками здания о его возврате и суды проиграла».
Почетный адвокат РФ Людмила Мороз отмечает, что «в российском законодательстве прямого запрета на размещение стриптиз-клубов рядом с храмами нет», и «лучший вариант — органам власти убедить владельцев клуба в необходимости перебазирования».