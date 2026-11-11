На Кубани с начала года в 7,6 тысячи пожаров погибли 145 человек
В Краснодарском крае с начала 2026 года зарегистрировано более 7,6 тыс. пожаров. В результате погибли более 145 человек, еще 146 получили травмы. Такие данные привела пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
По данным ведомства, за истекший период территориальные подразделения государственного пожарного надзора зарегистрировали более 2,1 тыс. сообщений о преступлениях. За весь 2025 год таких сообщений было 2,371 тыс. По результатам проверок с начала года вынесено более 1 тыс. постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел. В 2025 году их было 1,377 тыс.
Сотрудники государственного пожарного надзора с начала года возбудили пять уголовных дел по ст. 168 УК РФ (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности). За весь прошлый год было возбуждено 19 таких дел. Два уголовных дела с утвержденными обвинительными актами направлены в суд, тогда как за 2025 год — четыре.
По итогам совещания участники договорились усилить контроль за полнотой доследственных проверок, соблюдением процессуальных сроков и качеством расследования уголовных дел.