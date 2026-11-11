На Кубани с начала года в 7,6 тысячи пожаров погибли 145 человек

Сотрудники государственного пожарного надзора с начала года возбудили пять уголовных дел по ст. 168 УК РФ (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности). За весь прошлый год было возбуждено 19 таких дел. Два уголовных дела с утвержденными обвинительными актами направлены в суд, тогда как за 2025 год — четыре.