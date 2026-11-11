Долги жителей Дагестана за капремонт достигли 3,8 млрд рублей

Наибольшая задолженность среди муниципалитетов приходится на Махачкалу. По данным регионального оператора, на начало 2026 года жители столицы республики задолжали почти 1,98 млрд руб. За 2025 год фонд взыскал в городе 138 млн руб. В Кизилюрте задолженность превышала 219 млн руб., в Буйнакске составляла 178,5 млн руб., в Каспийске — 168 млн руб. В Дербенте и Кизляре собственники должны были примерно по 130 млн руб.