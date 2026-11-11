Долги жителей Дагестана за капремонт достигли 3,8 млрд рублей
Задолженность собственников квартир по взносам на капитальный ремонт в Дагестане достигла 3,8 млрд руб. При этом собираемость платежей в первом полугодии 2026 года выросла до 76,44% против 61,89% годом ранее. Такие данные врио министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Анвар Шамилов привел на заседании комиссии по противодействию коррупции, сообщает пресс-служба администрации и главы республики.
По словам господина Шамилова, с 2015 года региональный оператор направил в суды более 207 тыс. материалов о взыскании задолженности на общую сумму 3,1 млрд руб. В результате удалось вернуть 959,2 млн руб. Таким образом, взысканная сумма составляет около 31% от объема задолженности, по которой региональный оператор обращался в суды.
В первом полугодии 2026 года фонд капитального ремонта сформировал 8,4 тыс. судебных заявлений на 208,6 млн руб. За этот период удалось взыскать 105,9 млн руб. В 2025 году фонд вернул 209,9 млн руб., направив в суды более 26,5 тыс. материалов на 620 млн руб.
Наибольшая задолженность среди муниципалитетов приходится на Махачкалу. По данным регионального оператора, на начало 2026 года жители столицы республики задолжали почти 1,98 млрд руб. За 2025 год фонд взыскал в городе 138 млн руб. В Кизилюрте задолженность превышала 219 млн руб., в Буйнакске составляла 178,5 млн руб., в Каспийске — 168 млн руб. В Дербенте и Кизляре собственники должны были примерно по 130 млн руб.
В фонде также обращали внимание на проблемы с установлением владельцев недвижимости. В частности, в Кизилюрте в Росреестре отсутствовали сведения о правообладателях 423 помещений в многоквартирных домах. Задолженность по этим помещениям приблизилась к 19 млн руб.
Собираемость взносов в республике в течение 2026 года заметно менялась. По итогам первого квартала она составляла 66%: при начислении 359,7 млн руб. фонд получил 237,4 млн руб. В первом полугодии показатель вырос до 76,44%. Однако в отдельных муниципалитетах платежная дисциплина остается значительно ниже среднего уровня. В первом квартале в Кизилюрте собираемость составляла 49,79%, в Избербаше — 55,98%, в Хасавюрте — 56,8%.
Программа капитального ремонта многоквартирных домов в Дагестане действует с 2014 года и рассчитана до 2046 года. По данным Госжилинспекции, за 2014–2025 годы в республике отремонтировали почти 1 тыс. многоквартирных домов. Жилищные условия улучшили 139,3 тыс. человек.
В 2026 году в Махачкале планировали отремонтировать 40 многоквартирных домов общей площадью более 200 тыс. кв. м. На работы предусмотрели 331 млн руб. В зданиях собирались заменить внутридомовые коммуникации и кровли, а в 17 домах — полностью обновить лифтовое оборудование.
Для повышения собираемости платежей региональный оператор использует претензионную и судебную работу, безналичные способы оплаты и автоматизированную систему учета. Глава Дагестана Фёдор Щукин на заседании комиссии поручил Минстрою и Госжилинспекции усилить контроль за обоснованностью расходов на содержание и ремонт жилья, качеством работ и их фактическим выполнением.