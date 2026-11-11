Жителя Саратовской области осудили на 13 лет за работу на Минобороны Украины
Он добровольно передавал военным информацию
Саратовский областной суд 11 ноября приговорил 25-летнего уроженца Балашова Олега Тушканова к 13 годам лишения свободы за государственную измену (ст. 275 УК РФ). Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима, также ему назначили полтора года ограничения свободы, сообщили в пресс-службе суда.
Следствие установило, что в мае 2024 года Тушканов от знакомого получил номер телефона военнослужащего ГУР Минобороны Украины. Молодой человек хотел вступить в украинское вооруженное формирование, признанное террористическим и запрещенное в России, и добровольно вышел на связь с украинским военным.
В июне того же года подсудимый нашел в интернете данные о расположении учебного авиационного полка, чьи военнослужащие участвуют в СВО, сфотографировал местность и по своей инициативе отправил снимки военному. В июле он передал координаты и сведения о работе Центра приема информации ФСБ России. По версии следствия, эти данные могли использовать против Вооруженных сил и органов власти РФ.
Преступную деятельность пресекли сотрудники УФСБ по Пензенской области 19 сентября 2024 года. В суде Тушканов полностью признал вину.