Жителя Саратовской области осудили на 13 лет за работу на Минобороны Украины

В июне того же года подсудимый нашел в интернете данные о расположении учебного авиационного полка, чьи военнослужащие участвуют в СВО, сфотографировал местность и по своей инициативе отправил снимки военному. В июле он передал координаты и сведения о работе Центра приема информации ФСБ России. По версии следствия, эти данные могли использовать против Вооруженных сил и органов власти РФ.