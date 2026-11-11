Депутат Волгоградской облдумы Надежда Филатова сложит свои полномочия

В разговоре с V1.RU госпожа Филатова пояснила, что переезжает по личным обстоятельствам и планирует продолжить политическую карьеру. Место работы она пока не раскрыла, уточнив лишь, что переходит в Северо-Западный федеральный округ. Последняя декларация о ее доходах опубликована в 2023 году. На тот момент ее заработок составил 1,9 млн руб. В 2023 году СМИ писали, что Надежда Филатова пропустила половину заседаний фракции «Единой России».