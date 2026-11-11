Депутат Волгоградской облдумы Надежда Филатова сложит свои полномочия
И перейдет на работу в другой регион
Депутат Волгоградской областной думы Надежда Филатова направила в парламент заявление о досрочном прекращении полномочий. Проект постановления 11 ноября рассмотрел комитет по государственному строительству, местному самоуправлению, развитию территорий и информационной политике под председательством Татьяны Распутиной, сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Причиной стало личное заявление депутата в связи с переездом в другой регион и переходом на новую работу. Постановление о досрочном прекращении полномочий примут на заседании облдумы 18 ноября.
Надежда Филатова избиралась в облдуму с 2019 года, а с 2024-го возглавляла комитет по молодежной политике, развитию физической культуры и спорта. Карьеру она начинала журналистом ВГТРК, вела утренние и вечерние программы, а в 2018 году стала заместителем директора ГТРК «Волгоград ТРВ». Этот пост она покидает в связи с переездом.
В разговоре с V1.RU госпожа Филатова пояснила, что переезжает по личным обстоятельствам и планирует продолжить политическую карьеру. Место работы она пока не раскрыла, уточнив лишь, что переходит в Северо-Западный федеральный округ. Последняя декларация о ее доходах опубликована в 2023 году. На тот момент ее заработок составил 1,9 млн руб. В 2023 году СМИ писали, что Надежда Филатова пропустила половину заседаний фракции «Единой России».