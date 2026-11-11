Суд оставил в силе требование минсельхоза Кубани к компании с долей офшора 50%

30 сентября 2025 года минсельхоз Краснодарского края направил компании требование о возврате субсидии. Основанием стали результаты контрольного мероприятия Счетной палаты РФ. По данным аудита, в период с 1 августа 2018 года по 30 марта 2024 года одним из акционеров АО «Путиловец Юг» с долей владения 50% акций являлось ООО «ЮКОН», единственным участником которого была Eos Services Ltd. из Белиза. Это нарушает запрет на предоставление субсидий российским юридическим лицам, если доля участия офшорных компаний превышает 25%.