Суд оставил в силе требование минсельхоза Кубани к компании с долей офшора 50%
АО «Путиловец Юг» обратилось в арбитражный суд с иском к минсельхозу Краснодарского края. Компания просила признать недействительной сделкой требование министерства о возврате субсидии от 30 сентября 2025 года, включая выплату по соглашению от 9 марта 2023 года на возмещение части затрат на приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур.
Из материалов дела следует, что 9 марта 2023 года стороны заключили соглашение о выделении из бюджета Краснодарского края субсидии в размере 181,2 млн руб. на возмещение части затрат на приобретение элитных семян. Соглашение действовало в 2023 году.
30 сентября 2025 года минсельхоз Краснодарского края направил компании требование о возврате субсидии. Основанием стали результаты контрольного мероприятия Счетной палаты РФ. По данным аудита, в период с 1 августа 2018 года по 30 марта 2024 года одним из акционеров АО «Путиловец Юг» с долей владения 50% акций являлось ООО «ЮКОН», единственным участником которого была Eos Services Ltd. из Белиза. Это нарушает запрет на предоставление субсидий российским юридическим лицам, если доля участия офшорных компаний превышает 25%.
Истец настаивал, что соглашение было исполнено надлежащим образом 31 декабря 2023 года, поэтому односторонний отказ от него является недобросовестным и направлен на неосновательное обогащение.
Суд отказал в удовлетворении исковых требований. Апелляционная инстанция оставила это решение в силе.