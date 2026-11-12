Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №210

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №210«Ъ» Газета
Газета «Коммерсантъ»

Дни рождения

Сегодня юбилей у олимпийской чемпионки по биатлону, четырехкратной чемпионки мира Альбины Ахатовой
Альбина Ахатова

Альбина Ахатова

Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Ее поздравляет двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, пятикратная чемпионка мира Светлана Ишмуратова:
— Альбина, поздравляю тебя с днем рождения! В первую очередь хочу пожелать здоровья, оно нам нужно на протяжении всей жизни. Конечно, желаю тебе успехов во всех твоих делах, ты очень много вложила в российский и мировой биатлон. Обычно говорят, что человек оставил след в истории — у тебя это не след, а следище! Ну и, конечно, здоровья близким: твоим детям и всем, кто тебя окружает, пусть у них все будет хорошо.
Рубрику ведет группа «Прямая речь»

Газета «Коммерсантъ» №210

от 13.11.2026, стр. 12
Читать