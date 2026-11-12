— Альбина, поздравляю тебя с днем рождения! В первую очередь хочу пожелать здоровья, оно нам нужно на протяжении всей жизни. Конечно, желаю тебе успехов во всех твоих делах, ты очень много вложила в российский и мировой биатлон. Обычно говорят, что человек оставил след в истории — у тебя это не след, а следище! Ну и, конечно, здоровья близким: твоим детям и всем, кто тебя окружает, пусть у них все будет хорошо.