На Кубани вынесли приговор похитившим 15 млн рублей у матери участника СВО
Белореченский районный суд приговорил двух жителей Краснодарского края к восьми и девяти годам колонии строгого режима за открытое хищение 15 млн руб. у матери погибшего участника специальной военной операции. Приговор вынесен 10 ноября 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Как установил суд, 36-летний и 44-летний подсудимые знали, когда и где пострадавшая собирается передать 15 млн руб. третьему лицу. Воспользовавшись этой информацией, они открыто похитили сумку с деньгами.
На досудебной стадии потерпевшей удалось вернуть 11,5 млн руб.
Суд признал обоих фигурантов виновными в грабеже в особо крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 161 УК РФ). С учетом позиции государственного обвинителя им назначили восемь и девять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.