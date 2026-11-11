На Кубани вынесли приговор похитившим 15 млн рублей у матери участника СВО

Суд признал обоих фигурантов виновными в грабеже в особо крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 161 УК РФ). С учетом позиции государственного обвинителя им назначили восемь и девять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.