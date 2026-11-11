Овечкин стал рекордсменом «Вашингтон Кэпиталс» по числу результативных передач

Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата НХЛ, в котором его «Вашингтон Кэпиталс» обыграл — 3:2 — в овертайме «Оттава Сенаторс», достиг очередной статистической вехи. Он стал рекордсменом своего клуба по числу результативных передач. Впрочем, главной темой, связанной с прощающимся с североамериканским хоккеем великим форвардом, остается его крайне низкая снайперская продуктивность. В активе Овечкина до сих пор всего один гол, а штурм рекорда Уэйна Гретцки по числу шайб, заброшенных во всех играх лиги, уже не выглядит задачей слишком рутинной и легкой.